Курс євро у грудні 2025 — до чого готуватися українцям найближчим часом

Українці регулярно відслідковують динаміку на ринку та стежать за рухом курсових показників, аби здійснювати купівлю-продаж купюр долара чи євро максимально вигідно. Поки американська валюта демонструвала різкий висхідний тренд у жовтні-листопаді, європейська трималася на стабільних позиціях. Постає питання, чи збережуться копійчані коливання в останній місяць 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з курсом євро в грудні.

Чого очікувати від курсу євро

Протягом листопада офіційний курс гривні до євро перебував у сталому діапазоні 48,33-48,98 грн. Українці повинні розуміти, що вартість валюти залежить не від рішень Національного банку, а від співвідношення у головній парі долар-євро, а також від відносин між США та ЄС.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що до кінця 2025 року значних потрясінь на ринку не буде, отже курсу євро не загрожують різкі коливання.

"Виходячи з того, що прогнози західних фахівців — це 1,1 дол./євро, то курс коливатиметься десь у такому напрямку. Ситуація вже збалансувалася, до кінця грудня сильних зрушень точно не буде", — зазначив Плотніков.

Якщо у грудні на світовому ринку затримається курс 1,15-1,16 дол./євро, то в Україні показники перебуватимуть на рівні листопада. Натомість інші економісти не виключають ймовірності незначної девальвації національної валюти наступного місяця в межах 48,70-49 грн.

Курс євро після війни в Україні

Раніше ми розповідали, чи може європейська валюта подорожчати в разі перемир’я між Україною та Росією. Наприкінці листопада активізувалися процеси, спрямовані в русло перемовин, тому наші громадяни плекають надію на швидке завершення повномасштабної війни.

Не секрет, що валютний ринок чутливий до геополітичних зрушень, однак у випадку з офіційним курсом долара чи євро ситуація буде залежати від обсягу міжнародного фінансування. Навряд чи Україна отримає недостатньо коштів від партнерів у будь-якому сценарії розвитку подій.

Іншими словами, нашим громадянам не треба сподіватися на різке здешевлення американської чи європейської валюти в разі оголошення перемир’я, оскільки висхідна тенденція точно збережеться у 2026 році.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, якщо купюри долара чи євро відправлять на безплатне дослідження в Національний банк, де підтвердять фальсифікат, то вартість втраченої іноземної валюти власнику не компенсують.

Також ми писали, що купюр по 500 євро почали уникати у світі. Цей номінал не друкується багато років, оскільки ЄЦБ відмовився від випуску. Однак усі банкноти залишаються платоспроможними і дійсними.