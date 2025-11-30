Видео
Главная Экономика Евро на грани стабильности — что будет с курсом в декабре

Евро на грани стабильности — что будет с курсом в декабре

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 08:10
Курс евро в декабре 2025 — к чему готовиться украинцам в ближайшее время
Обменник валюты. Фото: Новини.LIVE

Украинцы регулярно отслеживают динамику на рынке и следят за движением курсовых показателей, чтобы осуществлять куплю-продажу купюр доллара или евро максимально выгодно. Пока американская валюта демонстрировала резкий восходящий тренд в октябре-ноябре, европейская держалась на стабильных позициях. Возникает вопрос, сохранятся ли копеечные колебания в последний месяц 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с курсом евро в декабре.

Читайте также:

Чего ожидать от курса евро

В течение ноября официальный курс гривны к евро находился в постоянном диапазоне 48,33-48,98 грн. Украинцы должны понимать, что стоимость валюты зависит не от решений Национального банка, а от соотношения в главной паре доллар-евро, а также от отношений между США и ЕС.

Евро на грани стабильности — что будет с курсом в декабре - фото 1
Официальный курс гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что до конца 2025 года значительных потрясений на рынке не будет, а значит курсу евро не грозят резкие колебания.

"Исходя из того, что прогнозы западных специалистов — это 1,1 долл./евро, то курс будет колебаться где-то в таком направлении. Ситуация уже сбалансировалась, до конца декабря сильных сдвигов точно не будет", — отметил Плотников.

Если в декабре на мировом рынке задержится курс 1,15-1,16 долл./евро, то в Украине показатели будут находиться на уровне ноября. Другие экономисты не исключают вероятности незначительной девальвации национальной валюты в следующем месяце в пределах 48,70-49 грн.

Курс евро после войны в Украине

Ранее мы рассказывали, может ли европейская валюта подорожать в случае перемирия между Украиной и Россией. В конце ноября активизировались процессы, направленные в русло переговоров, поэтому наши граждане лелеют надежду на скорое завершение полномасштабной войны.

Не секрет, что валютный рынок чувствителен к геополитическим сдвигам, однако в случае с официальным курсом доллара или евро ситуация будет зависеть от объема международного финансирования. Вряд ли Украина получит недостаточно средств от партнеров в любом сценарии развития событий.

Иными словами, нашим гражданам не надо надеяться на резкое удешевление американской или европейской валюты в случае объявления перемирия, поскольку восходящая тенденция точно сохранится в 2026 году.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, если купюры доллара или евро отправят на бесплатное исследование в Национальный банк, где подтвердят фальсификат, то стоимость утраченной иностранной валюты владельцу не компенсируют.

Также мы писали, что купюр по 500 евро начали избегать в мире. Этот номинал не печатается много лет, поскольку ЕЦБ отказался от выпуска. Однако все банкноты остаются платежеспособными и действительными.

Автор:
Автор:
Елизавета Супивская
