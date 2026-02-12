Доплата за генератор у чеку — чи законно це і коли ФОП загрожують проблеми

Видача чека. Фото: Pixabay

Через проблеми з електроенергією деякі українські підприємці почали включати в чеки оплату "за генератор" або "за світло". Однак в окремих випадках ФОПів можуть оштрафувати і навіть примусово перевести на загальну систему оподаткування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на блог юриста Богдана Янківа.

Чи законна доплата за генератору в чеку

Власники бізнесу мають право включати додаткову оплату, але потрібно дотриматися кількох обов’язкових умов, згідно зі статтею 15 Закону "Про захист прав споживачів". По-перше, необхідно заздалегідь проінформувати клієнта про ціну за товар/послугу, наприклад, у меню, прейскурантах, оголошеннях, на сайті чи в соціальних мережах.

По-друге, треба отримати згоду споживача до оформлення замовлення, оскільки послуги, надані без згоди, не підлягають оплаті. По-третє, клієнт має чітко розуміти, за що віддає гроші, тобто скільки коштує безпосередньо товар, а скільки становить доплата за генератор.

Якщо вказані умови недотримані, відвідувач може відмовитися доплачувати, вимагати чек за первісною ціною і навіть подати скаргу на підприємця до Держпродспоживслужби. Це загрожує бізнесу штрафами, репутаційними втратами або чимось серйознішим.

Чому ФОП можуть перевести на загальну систему

Критична помилка для ФОП на спрощеній системі — включити в чек напис "оплата за генератор". Адже підприємцям на єдиному податку заборонено здійснювати продаж електроенергії чи здавати в оренду альтернативні джерела живлення.

Єдині КВЕДи, доступні ФОП, включають:

35.11 — Виробництво електроенергії (загальна система оподаткування);

77.39 — Надання в оренду інших машин, обладнання та товарів (ФОП 2 та 3 групи).

Під час перевірки контролюючий орган може дійти висновку, що діяльність здійснюється без відповідного КВЕД. Це загрожує донарахуванням податків і примусовим переведенням на загальну систему (або вимогою додати КВЕД).

Тобто компенсація витрат на пальне для генератора може трактуватися податковою як продаж електроенергії. Найкращий варіант — писати в чеку нейтральні формулювання, наприклад, "за обслуговування". Або включити доплату в базову вартість товару/послуги.

Нагадаємо, підприємці на єдиному податку повинні вчасно виконувати фінансові зобов’язання. Ставка ЄП у 2026 році залежить від розміру мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму для ФОП 1-2 групи.

Також ми писали, кому доведеться платити 15% єдиного податку. Це штраф за порушення правил перебування на спрощеній системі, наприклад, ведення незареєстрованої діяльності чи використання заборонених КВЕДів.