Доплата за генератор в чеке — законно ли это и когда ФЛП грозят проблемы

Из-за проблем с электроэнергией некоторые украинские предприниматели начали включать в чеки оплату "за генератор" или "за свет". Однако в отдельных случаях ФЛП могут оштрафовать и даже принудительно перевести на общую систему налогообложения.

Законна ли доплата за генератору в чеке

Владельцы бизнеса имеют право включать дополнительную оплату, но нужно соблюсти несколько обязательных условий, согласно статье 15 Закона "О защите прав потребителей". Во-первых, необходимо заранее проинформировать клиента о цене за товар/услугу, например, в меню, прейскурантах, объявлениях, на сайте или в социальных сетях.

Во-вторых, надо получить согласие потребителя до оформления заказа, поскольку услуги, предоставленные без согласия, не подлежат оплате. В-третьих, клиент должен четко понимать, за что отдает деньги, то есть сколько стоит непосредственно товар, а сколько составляет доплата за генератор.

Если указанные условия не соблюдены, посетитель может отказаться доплачивать, потребовать чек по первоначальной цене и даже подать жалобу на предпринимателя в Госпродпотребслужбу. Это грозит бизнесу штрафами, репутационными потерями или чем-то более серьезным.

Почему ФЛП могут перевести на общую систему

Критическая ошибка для ФЛП на упрощенной системе — включить в чек надпись "оплата за генератор". Ведь предпринимателям на едином налоге запрещено осуществлять продажу электроэнергии или сдавать в аренду альтернативные источники питания.

Единственные КВЭД, доступные ФЛП, включают:

35.11 — Производство электроэнергии (общая система налогообложения);

77.39 — Предоставление в аренду других машин, оборудования и товаров (ФЛП 2 и 3 группы).

Во время проверки контролирующий орган может прийти к выводу, что деятельность осуществляется без соответствующего КВЭД. Это грозит доначислением налогов и принудительным переводом на общую систему (или требованием добавить КВЭД).

То есть компенсация расходов на горючее для генератора может трактоваться налоговой как продажа электроэнергии. Лучший вариант — писать в чеке нейтральные формулировки, например, "за обслуживание". Или включить доплату в базовую стоимость товара/услуги.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, предприниматели на едином налоге должны вовремя выполнять финансовые обязательства. Ставка ЕН в 2026 году зависит от размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума для ФЛП 1-2 группы.

Также мы писали, кому придется платить 15% единого налога. Это штраф за нарушение правил пребывания на упрощенной системе, например, ведение незарегистрированной деятельности или использование запрещенных КВЭДов.