Відключення світла 3 серпня: яка ситуація в енергосистемі та що радять українцям

Електромережі, будинки без світла. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

3 серпня в Україні не планують відключення світла, але енергетики звернулися до споживачів із важливим проханням. Через наслідки російських обстрілів без електроенергії досі залишаються жителі шести областей, а ремонтні бригади продовжують аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики, передає Новини.LIVE.

За даними відомства, станом на ранок 3 серпня через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів тимчасово залишається без світла у:

Дніпропетровській області; Донецькій області; Сумській області; Харківській області; Миколаївській області; Херсонській області.

Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені мережі та обладнання всюди, де більш-менш безпечно.

Відключень світла не буде

У Міністерстві енергетики зазначили, що станом на 3 серпня запровадження графіків обмеження електропостачання не прогнозується. Але українців закликають стежити за повідомленнями своїх операторів систем розподілу, адже ситуація може змінюватися залежно від стану енергосистеми та наслідків нових атак.

Читайте також:

Коли краще користуватися електроприладами

Попри відсутність планових обмежень, енергетики рекомендують перенести використання найбільш енергоємних побутових приладів на денний період. Найкращий час для активного споживання електроенергії — з 10:00 до 16:00. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему у вечірні години, коли споживання традиційно є найвищим.

Як залишатися зі світлом навіть під час відключень

Водночас українці можуть убезпечити себе від відключень, встановивши сонячні панелі. За словами виконавчого директора ТОВ "УКРСОНЦЕЕНЕРГО" Святослава Маркова, підбирати систему потрібно не за площею будинку, а за фактичним споживанням електроенергії. Якщо домогосподарство використовує близько 1000–1500 кВт·год на місяць, оптимальним рішенням стане сонячна електростанція потужністю 7–10 кВт. Для цього знадобиться від 16 до 27 сонячних панелей, інвертор відповідної потужності та акумуляторний блок, який забезпечуватиме живлення будинку під час блекаутів.

Повний комплект обладнання разом із монтажем обійдеться приблизно у 7–10 000 доларів, або від 300 до 435 000 гривень. Найдорожчою складовою системи залишаються акумулятори, адже саме вони накопичують електроенергію та дозволяють користуватися нею після заходу сонця або під час відключень. В Україні діють державні програми пільгового кредитування, які дозволяють отримати до 480 000 гривень на купівлю та монтаж обладнання.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ДТЕК запустив новий екологічний проєкт "Трек Лелек", у межах якого десять молодих птахів отримали GPS-трекери. Завдяки цьому українці зможуть у режимі онлайн стежити за їхньою першою міграцією, а науковці — дослідити маршрути польоту та використати ці дані для захисту лелек.

Також Новини.LIVE писали, що українцям швидше повертатимуть світло після аварій. ДТЕК Дніпровські електромережі оновив застосунок для аварійних бригад, завдяки чому енергетики зможуть оперативніше знаходити несправності та відновлювати електропостачання.