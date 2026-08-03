Отключение электричества 3 августа: какая ситуация в энергосистеме и что советуют украинцам

Электросети, дома без света. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

3 августа в Украине не планируется отключение электричества, но энергетики обратились к потребителям с важной просьбой. Из-за последствий российских обстрелов без электроэнергии по-прежнему остаются жители шести областей, а ремонтные бригады продолжают аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Новини.LIVE.

По данным ведомства, по состоянию на утро 3 августа из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей временно остается без света в:

Днепропетровской области; Донецкой области; Сумской области; Харьковской области; Николаевской области; Херсонской области.

Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные сети и оборудование везде, где это более или менее безопасно.

Отключений света не будет

В Министерстве энергетики отметили, что по состоянию на 3 августа введение графиков ограничения электроснабжения не прогнозируется. Но украинцев призывают следить за сообщениями своих операторов систем распределения, ведь ситуация может меняться в зависимости от состояния энергосистемы и последствий новых атак.

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Когда лучше пользоваться электроприборами

Несмотря на отсутствие плановых ограничений, энергетики рекомендуют перенести использование наиболее энергоемких бытовых приборов на дневной период. Лучшее время для активного потребления электроэнергии — с 10:00 до 16:00. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему в вечерние часы, когда потребление традиционно достигает пика.

Как оставаться со светом даже во время отключений

В то же время украинцы могут обезопасить себя от отключений, установив солнечные панели. По словам исполнительного директора ООО "УКРСОНЦЕЭНЕРГО" Святослава Маркова, подбирать систему нужно не по площади дома, а по фактическому потреблению электроэнергии. Если домохозяйство потребляет около 1000–1500 кВт·ч в месяц, оптимальным решением станет солнечная электростанция мощностью 7–10 кВт. Для этого понадобится от 16 до 27 солнечных панелей, инвертор соответствующей мощности и аккумуляторный блок, который будет обеспечивать питание дома во время отключений электроэнергии.

Полный комплект оборудования вместе с монтажом обойдется примерно в 7–10 000 долларов, или от 300 до 435 000 гривен. Самой дорогой составляющей системы остаются аккумуляторы, ведь именно они накапливают электроэнергию и позволяют пользоваться ею после захода солнца или во время отключений. В Украине действуют государственные программы льготного кредитования, которые позволяют получить до 480 000 гривен на покупку и монтаж оборудования.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ДТЭК запустил новый экологический проект "Трек аистов", в рамках которого десять молодых птиц получили GPS-трекеры. Благодаря этому украинцы смогут в режиме онлайн следить за их первой миграцией, а ученые — исследовать маршруты полета и использовать эти данные для защиты аистов.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам будут быстрее восстанавливать свет после аварий. ДТЭК "Днепровские электросети" обновил приложение для аварийных бригад, благодаря чему энергетики смогут оперативнее находить неисправности и восстанавливать электроснабжение.