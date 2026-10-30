Жінка біля генератора. Фото: УНІАН

Держава підтримає бізнес цієї зими. Уряд суттєво спростив умови отримання безповоротної фінансової допомоги на енергонезалежність. Підприємцям більше не потрібно оформлювати Дія.Картку. Кошти відтепер перераховуватимуть безпосередньо на спеціальний IBAN-рахунок.

Хто має право на отримання допомоги, як кількість працівників впливає на розмір виплати та чому важливо зберегти штат протягом наступних трьох місяців повідомляє 7eminar з посиланням на постанови Кабінету Міністрів України, передають Новини.LIVE.

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Хто із ФОПів має право на виплату

Для отримання цільової інвестиційної допомоги ФОП повинен одночасно відповідати шести вимогам:

Фізична особа-підприємець зареєстрована до 1 квітня 2026 року. наявність у штаті від 1 до 10 офіційно працевлаштованих осіб, за яких сплачено ЄСВ не менше мінімального страхового внеску за останній звітний період. Мобілізовані працівники та особи у відпустках без збереження зарплати чи по догляду за дитиною не враховуються. Підприємець не перебуває у процесі припинення, ліквідації чи банкрутства. Відсутній податковий борг та заборгованість зі сплати ЄСВ (станом на 1 жовтня для І етапу або на 1 листопада для ІІ етапу). ФОП не підпадає під санкції РНБО або ЄС. Підприємець не веде діяльність на території РФ чи Республіки Білорусь.

Однак підприємець зобов'язаний утримувати чисельність найманих працівників протягом 3 місяців із дня використання допомоги. Скорочення штату дозволене лише у разі звільнення за власною ініціативою робітника або з незалежних від ФОП обставин.

Скільки грошей дасть держава

Підсумковий розмір допомоги прямо прив'язаний до чисельності застрахованих працівників:

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15 000 гривень — якщо у штаті працює від 1 до 4 осіб;

20 000 гривень — якщо у штаті працює від 5 до 7 осіб;

30 000 гривень — якщо у штаті працює від 8 до 10 осіб.

Які строки подання заяв

Прийом заявок здійснюється у два послідовні етапи:

I етап з 15 по 31 жовтня — для бізнесу, який відповідає всім критеріям та не отримував аналогічну допомогу на енергонезалежність протягом 2026 року;

II етап з 2 по 27 листопада — за наявності залишку коштів у Фонді заяви зможуть подати ті ФОП, які вже отримували подібну виплату раніше у 2026 році.

Як зараховуються та витрачаються кошти

Замість виплати на Дія.Картку кошти перераховуються через АТ "Ощадбанк" або інші партнерські банки Державного центру зайнятості безпосередньо на рахунок зі спеціальним режимом використання. Оплата здійснюється виключно у безготівковій формі за рахунками-фактурами, інвойсами, договорами чи накладними постачальників/підрядників.

Дозволені напрями витрат:

Акумуляторні батареї, системи накопичення енергії, інвертори та ДБЖ; Зарядні станції, стабілізатори напруги, генератори; Пристрої захисту, комутації, кабельно-провідникова продукція та щитове обладнання; Оплата послуг з монтажу, підключення та налаштування енергообладнання.

Обладнання дозволено застосовувати виключно для господарської діяльності ФОП. Його заборонено перепродавати або використовувати для побутових потреб. А фіскальні чеки, накладні, акти виконаних робіт та платіжки необхідно зберігати щонайменше 3 роки.

До якого терміну треба використати кошти

Держава та банки суворо контролюватимуть цільове використання коштів та дотримання умов програми. Отримані гроші необхідно повністю витратити на обладнання протягом 90 календарних днів із моменту зарахування на спецрахунок. Невикористаний залишок банк автоматично повертає до бюджету.

Чи потрібно відображити у звіті фінансову допомогу

Подавати окремий звіт про використання допомоги не потрібно. Отримані цільові кошти бюджетної підтримки не включаються до доходу ФОП та не оподатковуються єдиним податком і військовим збором. У разі виявлення нецільового використання чи подання недостовірних даних всю суму допомоги доведеться повернути державі.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, яку суму податків мають сплатити ФОПи 3 групи у листопаді. До 19 листопада підприємці мають сплатити єдиний податок та військовий збір. Здійснювати внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування не доведеться.

Також Новини.LIVE розповідали, кому потрібно кожен рік сплачувати податок у розмірі 25 000 гривень. Йдеться про так званий "податок на розкіш". Це стосується власників нерухомості і автомобілів.