Женщина возле генератора. Фото: УНИАН

Государство поддержит бизнес этой зимой. Правительство существенно упростило условия получения безвозвратной финансовой помощи на обеспечение энергонезависимости. Предпринимателям больше не нужно оформлять "Дія.Картка". Средства отныне будут перечисляться непосредственно на специальный IBAN-счет.

Кто имеет право на получение помощи, как количество работников влияет на размер выплаты и почему важно сохранить штат в течение следующих трёх месяцев, сообщает 7eminar со ссылкой на постановления Кабинета Министров Украины, передают Новини.LIVE.

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Кто из ФЛП имеет право на выплату

Для получения целевой инвестиционной помощи ФЛП должен одновременно соответствовать шести требованиям:

Физическое лицо-предприниматель зарегистрировано до 1 апреля 2026 года. Наличие в штате от 1 до 10 официально трудоустроенных лиц, за которых уплачен ЕСВ в размере не менее минимального страхового взноса за последний отчетный период. Мобилизованные работники и лица, находящиеся в отпусках без сохранения заработной платы или по уходу за ребенком, не учитываются. Предприниматель не находится в процессе прекращения деятельности, ликвидации или банкротства. Отсутствие налоговой задолженности и задолженности по уплате ЕСВ (по состоянию на 1 октября для I этапа или на 1 ноября для II этапа). ФЛП не подпадает под санкции СНБО или ЕС. Предприниматель не ведет деятельность на территории РФ или Республики Беларусь.

Однако предприниматель обязан сохранять численность наемных работников в течение 3 месяцев со дня использования помощи. Сокращение штата допускается только в случае увольнения по собственной инициативе работника или по обстоятельствам, не зависящим от ФЛП.

Сколько денег выделит государство

Итоговый размер помощи напрямую зависит от численности застрахованных работников:

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15 000 гривен — если в штате работает от 1 до 4 человек;

20 000 гривен — если в штате работает от 5 до 7 человек;

30 000 гривен — если в штате работает от 8 до 10 человек.

Каковы сроки подачи заявок

Прием заявок осуществляется в два последовательных этапа:

I этап с 15 по 31 октября — для предприятий, которые соответствуют всем критериям и не получали аналогичную помощь на энергонезависимость в течение 2026 года;

II этап с 2 по 27 ноября — при наличии остатка средств в Фонде заявки смогут подать те ФЛП, которые уже получали подобную выплату ранее в 2026 году.

Как зачисляются и расходуются средства

Вместо выплаты на «Дія.Картку» средства перечисляются через АО "Ощадбанк" или другие банки-партнеры Государственного центра занятости непосредственно на счет со специальным режимом использования. Оплата осуществляется исключительно в безналичной форме по счетам-фактурам, инвойсам, договорам или накладным поставщиков/подрядчиков.

Допустимые направления расходов:

Аккумуляторные батареи, системы накопления энергии, инверторы и ИБП; Зарядные станции, стабилизаторы напряжения, генераторы; Устройства защиты, коммутации, кабельно-проводниковая продукция и щитовое оборудование; Оплата услуг по монтажу, подключению и настройке энергооборудования.

Оборудование разрешено использовать исключительно для хозяйственной деятельности ФЛП. Его запрещено перепродавать или использовать для бытовых нужд. А фискальные чеки, накладные, акты выполненных работ и платежные документы необходимо хранить не менее 3 лет.

В какой срок необходимо использовать средства

Государство и банки будут строго контролировать целевое использование средств и соблюдение условий программы. Полученные деньги необходимо полностью потратить на оборудование в течение 90 календарных дней с момента зачисления на спецсчет. Неиспользованный остаток банк автоматически возвращает в бюджет.

Нужно ли отражать финансовую помощь в отчете

Подавать отдельный отчет об использовании помощи не требуется. Полученные целевые средства бюджетной поддержки не включаются в доход ФЛП и не облагаются единым налогом и военным сбором. В случае выявления нецелевого использования или представления недостоверных данных всю сумму помощи придется вернуть государству.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, какую сумму налогов должны уплатить ФЛП 3-й группы в ноябре. До 19 ноября предприниматели должны уплатить единый налог и военный сбор. Вносить взнос на общеобязательное государственное социальное страхование не придется.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому необходимо ежегодно уплачивать налог в размере 25 000 гривен. Речь идет о так называемом "налоге на роскошь". Это касается владельцев недвижимости и автомобилей.