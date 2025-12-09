Відео
Головна Економіка Безплатна електрика — в одній з країн Європи ціна впала до нуля

Безплатна електрика — в одній з країн Європи ціна впала до нуля

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 14:34
Вартість електрики в ЄС — де ціна за кіловат впала до нуля
Лінії електропередачі. Фото: Pexels

В одній з країн Європи ціни на електроенергію впали до нуля. Причина — незвично тепла погода, через яку менше використовують опалення, а також велика генерація з вітру та ядерних станцій, що переповнили енергосистему.

Про те, чому вартість електрики в Франції опустилась до нуля, повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Чому у Франції спостерігаються аномально низькі ціни на електроенергію   

За даними Epex Spot, у понеділок на ринку деякі споживачі могли користуватися електрикою безплатно протягом окремих годин. Середня ціна на вівторок опустилася до найнижчого рівня для робочого дня з середини листопада.

Збільшення виробництва електрики з відновлюваних джерел у Європі дедалі більше наповнює мережі й знижує ціни, особливо коли попит невеликий.

Прогнози показують, що на півночі Франції температура може перевищувати норму на 13 градусів. Піковий попит на електроенергію у вівторок знизився з 69 гігаватів тижнем раніше до 62 гігават. При цьому ядерні станції працюють на 86% потужності, а сильний вітер додає ще більше електрики.

За прогнозами синоптиків, тепла і волога погода з сильними поривами вітру триматиметься до середини грудня.

Скільки коштує кіловат електрики в Україні

У жовтні прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що продовження програми ПСО на ринку електроенергії входить до державної ініціативи підтримки людей у холодну пору року. Її мета — гарантувати стабільне постачання електроенергії в періоди великого споживання.

Тому в грудні 2025 року тариф на світло залишиться на рівні 4,32 грн за 1 кВт-год. Водночас деякі українці можуть зменшити свої витрати, встановивши двозонний лічильник, який окремо рахує споживання вдень і вночі.

Раніше ми писали, що оплата комунальних послуг залишається значною статтею витрат для українців. Через це багато людей цікавляться, якими будуть рахунки за газ та електроенергію цієї зими.

Також ми розповідали, що значна кількість родин може отримати компенсацію на оплату електрики в рамках програми "Зимова підтримка". Її нараховують автоматично разом із субсидією чи іншими пільгами на комунальні послуги.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
