Стоимость электричества в ЕС — где цена за киловатт упала до нуля

Линии электропередачи. Фото: Pexels

В одной из стран Европы цены на электроэнергию упали до нуля. Причина — необычно теплая погода, из-за которой меньше используют отопление, а также большая генерация из ветра и ядерных станций, переполнивших энергосистему.

О том, почему стоимость электричества во Франции опустилась до нуля, сообщает Bloomberg.

Реклама

Читайте также:

Почему во Франции наблюдаются аномально низкие цены на электроэнергию

По данным Epex Spot, в понедельник на рынке некоторые потребители могли пользоваться электричеством бесплатно в течение отдельных часов. Средняя цена на вторник опустилась до самого низкого уровня для рабочего дня с середины ноября.

Увеличение производства электричества из возобновляемых источников в Европе все больше наполняет сети и снижает цены, особенно когда спрос небольшой.

Прогнозы показывают, что на севере Франции температура может превышать норму на 13 градусов. Пиковый спрос на электроэнергию во вторник снизился с 69 гигаватт неделей ранее до 62 гигаватт. При этом ядерные станции работают на 86% мощности, а сильный ветер добавляет еще больше электричества.

По прогнозам синоптиков, теплая и влажная погода с сильными порывами ветра будет держаться до середины декабря.

Сколько стоит киловатт электричества в Украине

В октябре премьер Юлия Свириденко сообщила, что продолжение программы ПСО на рынке электроэнергии входит в государственную инициативу поддержки людей в холодное время года. Ее цель — гарантировать стабильные поставки электроэнергии в периоды большого потребления.

Поэтому в декабре 2025 года тариф на свет останется на уровне 4,32 грн за 1 кВт-ч. В то же время некоторые украинцы могут уменьшить свои расходы, установив двухзонный счетчик, который отдельно считает потребление днем и ночью.

Ранее мы писали, что оплата коммунальных услуг остается значительной статьей расходов для украинцев. Из-за этого многие люди интересуются, какими будут счета за газ и электроэнергию этой зимой.

Также мы рассказывали, что значительное количество семей может получить компенсацию на оплату электричества в рамках программы "Зимняя поддержка". Ее начисляют автоматически вместе с субсидией или другими льготами на коммунальные услуги.