Банкомат не видав гроші: скільки доведеться чекати повернення
Технічний збій у роботі термінала, помилка обробки транзакції або раптове відключення електроенергії можуть призвести до неприємної ситуації. Сповіщення про списання коштів із картки надійшло, а купюроприймач банкомата залишився порожнім. Проте не варто одразу панікувати, адже варіантів вирішення проблеми досить багато.
Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Національний банк України, передають Новини.LIVE.
Що треба зробити першочергово
Якщо банкомат не видав гроші, хоча сума з картки була вже списана, одразу варто:
- Перевірити статус транзакції. Відкрийте мобільний банкінг і перевірте баланс. Іноді операція блокується тимчасово (знаходиться в режимі очікування) і сума через кілька хвилин повертається на рахунок автоматично.
- Зафіксувати деталі інциденту. Запишіть точну адресу розташування банкомата, дату, точний час операції та суму, яку хотіли отримати готівкою.
- Записати номер банкомата. Його вказано на корпусі або на екрані зазвичай.
- Сфотографувати повідомлення про помилку на екрані.
Після варто зателефонувати на гарячу лінію або написати у чат підтримки застосунку банку, який видав вашу картку. Навіть якщо ви користувалися банкоматом іншої фінансової установи, маєте зателефонувати у свій банк.
Попросіть оператора зареєструвати офіційне звернення та розпочати процедуру повернення коштів. Обов'язково запишіть номер звернення, який повідомить оператор. Він необхідний для відстеження статусу розгляду.
Під час спілкування з операторами підтримки чи подання заяв категорично заборонено називати PIN-код картки, CVV-код, паролі до застосунку чи одноразові СМС-коди. Для реєстрації інциденту працівникам фінустанови потрібні лише ваші ідентифікаційні дані та деталі самої транзакції.
Коли повернуть кошти
Після реєстрації заяви банк розпочинає розслідування. Перевірка здійснюється шляхом аналізу даних платіжної системи, а також результатів інкасації пристрою — процедури фізичного перерахунку готівки в касетах.
Якщо системний збій зафіксовано електронними протоколами фінустанови, кошти повернуться протягом кількох годин або діб.
Якщо ж працівники банку потрібно буде проводити перерахунок готівки в банкоматі, процедура може тривати від кількох днів до двох тижнів.
Якщо очікуваний строк минув, а кошти не повернулися, подайте письмову офіційну заяву про оскарження операції до відділення банку або через підписаний електронний документ.
Що робити у разі відмови банку повернути кошти
Якщо банк ігнорує звернення, безпідставно затягує розслідування або відмовляє у поверненні коштів, варто подавати офіційну скаргу до Національного банку України через електронну форму на сайті регулятора. До скарги додайте фотодокази, виписку з рахунку та номер первинного звернення до банку.
З чим ще варто ознайомитись
Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які суми переказів можуть перевірити банки. Суми до 30 000 гривень можуть опинитись під увагою фінансового моніторингу. Якщо в профілі клієнта вказано, що він безробітний, а він отримує щомісяця 30 тисяч, банк може зацікавитись.
Також Новини.LIVE повідомляли, чи мають право відмовити банки в обміні старих доларів. Усі випущені банкноти з 1914 року вважаються дісйними. Якщо банк відмовляється обмінювати долари, таку установу можуть притягнути до відповідальності.