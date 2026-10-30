Люди біля банкомату. Фото: УНІАН

Технічний збій у роботі термінала, помилка обробки транзакції або раптове відключення електроенергії можуть призвести до неприємної ситуації. Сповіщення про списання коштів із картки надійшло, а купюроприймач банкомата залишився порожнім. Проте не варто одразу панікувати, адже варіантів вирішення проблеми досить багато.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Національний банк України, передають Новини.LIVE.

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Що треба зробити першочергово

Якщо банкомат не видав гроші, хоча сума з картки була вже списана, одразу варто:

Перевірити статус транзакції. Відкрийте мобільний банкінг і перевірте баланс. Іноді операція блокується тимчасово (знаходиться в режимі очікування) і сума через кілька хвилин повертається на рахунок автоматично. Зафіксувати деталі інциденту. Запишіть точну адресу розташування банкомата, дату, точний час операції та суму, яку хотіли отримати готівкою. Записати номер банкомата. Його вказано на корпусі або на екрані зазвичай. Сфотографувати повідомлення про помилку на екрані.

Після варто зателефонувати на гарячу лінію або написати у чат підтримки застосунку банку, який видав вашу картку. Навіть якщо ви користувалися банкоматом іншої фінансової установи, маєте зателефонувати у свій банк.

Попросіть оператора зареєструвати офіційне звернення та розпочати процедуру повернення коштів. Обов'язково запишіть номер звернення, який повідомить оператор. Він необхідний для відстеження статусу розгляду.

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Під час спілкування з операторами підтримки чи подання заяв категорично заборонено називати PIN-код картки, CVV-код, паролі до застосунку чи одноразові СМС-коди. Для реєстрації інциденту працівникам фінустанови потрібні лише ваші ідентифікаційні дані та деталі самої транзакції.

Коли повернуть кошти

Після реєстрації заяви банк розпочинає розслідування. Перевірка здійснюється шляхом аналізу даних платіжної системи, а також результатів інкасації пристрою — процедури фізичного перерахунку готівки в касетах.

Якщо системний збій зафіксовано електронними протоколами фінустанови, кошти повернуться протягом кількох годин або діб.

Якщо ж працівники банку потрібно буде проводити перерахунок готівки в банкоматі, процедура може тривати від кількох днів до двох тижнів.

Якщо очікуваний строк минув, а кошти не повернулися, подайте письмову офіційну заяву про оскарження операції до відділення банку або через підписаний електронний документ.

Що робити у разі відмови банку повернути кошти

Якщо банк ігнорує звернення, безпідставно затягує розслідування або відмовляє у поверненні коштів, варто подавати офіційну скаргу до Національного банку України через електронну форму на сайті регулятора. До скарги додайте фотодокази, виписку з рахунку та номер первинного звернення до банку.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які суми переказів можуть перевірити банки. Суми до 30 000 гривень можуть опинитись під увагою фінансового моніторингу. Якщо в профілі клієнта вказано, що він безробітний, а він отримує щомісяця 30 тисяч, банк може зацікавитись.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи мають право відмовити банки в обміні старих доларів. Усі випущені банкноти з 1914 року вважаються дісйними. Якщо банк відмовляється обмінювати долари, таку установу можуть притягнути до відповідальності.