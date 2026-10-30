Люди у банкомата. Фото: УНИАН

Технический сбой в работе терминала, ошибка при обработке транзакции или внезапное отключение электроэнергии могут привести к неприятной ситуации. Уведомление о списании средств с карты поступило, а купюроприемник банкомата остался пустым. Однако не стоит сразу паниковать, ведь вариантов решения проблемы достаточно много.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Национальный банк Украины, передают Новини.LIVE.

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Что нужно сделать в первую очередь

Если банкомат не выдал деньги, хотя сумма с карты уже была списана, сразу же следует:

Проверить статус транзакции. Откройте мобильный банкинг и проверьте баланс. Иногда операция временно блокируется (находится в режиме ожидания) и сумма через несколько минут возвращается на счет автоматически. Зафиксировать детали инцидента. Запишите точный адрес расположения банкомата, дату, точное время операции и сумму, которую хотели получить наличными. Запишите номер банкомата. Обычно он указан на корпусе или на экране. Сфотографируйте сообщение об ошибке на экране.

После этого следует позвонить на горячую линию или написать в чат службы поддержки приложения банка, выдавшего вашу карту. Даже если вы пользовались банкоматом другого финансового учреждения, вам необходимо позвонить в свой банк.

Попросите оператора зарегистрировать официальное обращение и начать процедуру возврата средств. Обязательно запишите номер обращения, который сообщит оператор. Он необходим для отслеживания статуса рассмотрения.

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При общении с операторами службы поддержки или подаче заявлений категорически запрещается называть PIN-код карты, CVV-код, пароли к приложению или одноразовые SMS-коды. Для регистрации инцидента сотрудникам финансового учреждения нужны только ваши идентификационные данные и детали самой транзакции.

Когда вернут средства

После регистрации заявления банк начинает расследование. Проверка осуществляется путем анализа данных платежной системы, а также результатов инкассации устройства — процедуры физического пересчета наличных в кассетах.

Если системный сбой зафиксирован электронными протоколами финансового учреждения, средства будут возвращены в течение нескольких часов или суток.

Если же сотрудникам банка потребуется провести пересчет наличных в банкомате, процедура может занять от нескольких дней до двух недель.

Если ожидаемый срок истек, а средства не вернулись, подайте письменное официальное заявление об обжаловании операции в отделение банка или через подписанный электронный документ.

Что делать в случае отказа банка вернуть средства

Если банк игнорирует обращение, безосновательно затягивает расследование или отказывает в возврате средств, следует подать официальную жалобу в Национальный банк Украины через электронную форму на сайте регулятора. К жалобе приложите фотодоказательства, выписку со счета и номер первоначального обращения в банк.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие суммы переводов могут проверять банки. Суммы до 30 000 гривен могут оказаться в поле зрения финансового мониторинга. Если в профиле клиента указано, что он безработный, а он получает ежемесячно 30 тысяч, банк может заинтересоваться.

Также Новини.LIVE сообщали, имеют ли право банки отказывать в обмене старых долларов. Все выпущенные банкноты с 1914 года считаются действительными. Если банк отказывается обменивать доллары, такое учреждение могут привлечь к ответственности.