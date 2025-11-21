Як підживити заміокулькас для активного росту - ефективне добриво з нашатирем

Людина поливає заміокулькас. Фото: Pinterest

У будь-якому місті та в будь-який сезон заміокулькас можна швидко "розбудити" простим підживленням із нашатирю. Воно зміцнює пагони, активує ріст і повертає густий колір.

Новини.LIVE ділиться простим рецептом, який допоможе повернути рослині декоративність.

Чому заміокулькас зупиняється в рості

Якщо рослина не випускає нові пагони, а пагони хиляться — їй бракує азоту. Саме цей елемент відповідає за ріст зеленої маси та міцність стебел.

Основні ознаки нестачі азоту:

рослина "стоїть" на місці місяцями;

листя блідне;

пагони розвалюються у боки;

кущ втрачає форму.

Просте добриво з нашатирем

Підживлення роблять на водній основі. Воно підходить для дорослих рослин і молодих сукулентів. Рецепт:

1 л води

2 мл нашатирного спирту

2 мл добрива з гуміновими кислотами

Компоненти змішують і поливають ґрунт під корінь. Перевищувати дозу не можна — надлишок азоту провокує жовтіння листя.

Коли буде результат

Азот стимулює швидкий ріст зеленої маси, а гумінові кислоти покращують структуру ґрунту та допомагають кореням засвоювати поживні речовини.

Оптимальний графік внесення:

раз на 14 днів;

курс — 1 місяць;

перші зміни видно вже через 3-4 тижні.

Такий простий догляд повертає заміокулькасу густоту, рівні пагони та здоровий насичений колір.

