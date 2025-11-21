Як підживити заміокулькас для активного росту - ефективне добриво з нашатирем

Заміокулькас оживе за місяць — просте добриво з аптечки
У будь-якому місті та в будь-який сезон заміокулькас можна швидко "розбудити" простим підживленням із нашатирю. Воно зміцнює пагони, активує ріст і повертає густий колір.
Новини.LIVE ділиться простим рецептом, який допоможе повернути рослині декоративність.
Чому заміокулькас зупиняється в рості
Якщо рослина не випускає нові пагони, а пагони хиляться — їй бракує азоту. Саме цей елемент відповідає за ріст зеленої маси та міцність стебел.
Основні ознаки нестачі азоту:
- рослина "стоїть" на місці місяцями;
- листя блідне;
- пагони розвалюються у боки;
- кущ втрачає форму.
Просте добриво з нашатирем
Підживлення роблять на водній основі. Воно підходить для дорослих рослин і молодих сукулентів. Рецепт:
- 1 л води
- 2 мл нашатирного спирту
- 2 мл добрива з гуміновими кислотами
Компоненти змішують і поливають ґрунт під корінь. Перевищувати дозу не можна — надлишок азоту провокує жовтіння листя.
Коли буде результат
Азот стимулює швидкий ріст зеленої маси, а гумінові кислоти покращують структуру ґрунту та допомагають кореням засвоювати поживні речовини.
Оптимальний графік внесення:
- раз на 14 днів;
- курс — 1 місяць;
- перші зміни видно вже через 3-4 тижні.
Такий простий догляд повертає заміокулькасу густоту, рівні пагони та здоровий насичений колір.
