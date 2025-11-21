Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Заміокулькас оживе за місяць — просте добриво з аптечки

Заміокулькас оживе за місяць — просте добриво з аптечки

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 12:22
Оновлено: 15:01
Як підживити заміокулькас для активного росту - ефективне добриво з нашатирем
Людина поливає заміокулькас. Фото: Pinterest

У будь-якому місті та в будь-який сезон заміокулькас можна швидко "розбудити" простим підживленням із нашатирю. Воно зміцнює пагони, активує ріст і повертає густий колір.

Новини.LIVE ділиться простим рецептом, який допоможе повернути рослині декоративність.

Реклама
Читайте також:

Чому заміокулькас зупиняється в рості

Якщо рослина не випускає нові пагони, а пагони хиляться — їй бракує азоту. Саме цей елемент відповідає за ріст зеленої маси та міцність стебел.

Основні ознаки нестачі азоту:

  • рослина "стоїть" на місці місяцями;
  • листя блідне;
  • пагони розвалюються у боки;
  • кущ втрачає форму.

Просте добриво з нашатирем

Підживлення роблять на водній основі. Воно підходить для дорослих рослин і молодих сукулентів. Рецепт:

  • 1 л води
  • 2 мл нашатирного спирту
  • 2 мл добрива з гуміновими кислотами

Компоненти змішують і поливають ґрунт під корінь. Перевищувати дозу не можна — надлишок азоту провокує жовтіння листя.

Коли буде результат

Азот стимулює швидкий ріст зеленої маси, а гумінові кислоти покращують структуру ґрунту та допомагають кореням засвоювати поживні речовини.

Оптимальний графік внесення:

  • раз на 14 днів;
  • курс — 1 місяць;
  • перші зміни видно вже через 3-4 тижні.

Такий простий догляд повертає заміокулькасу густоту, рівні пагони та здоровий насичений колір.

Ми вже писали про те, що робити, щоб картопля не псувалася й не проростала у погребі.

Раніше пояснювали те, як підготувати малину до зими та чим підживити кущі для багатого врожаю.

Детальніше розповідали про те, як доглядати за алое, щоб воно швидко розросталося і залишалося міцним.

рослини квіти поради будинок заміокулькас
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації