Как подкормить замиокулькас для активного роста - эффективное удобрение с нашатырем

Человек поливает замиокулькас. Фото: Pinterest

В любом городе и в любой сезон замиокулькас можно быстро "разбудить" простой подкормкой из нашатыря. Она укрепляет побеги, активирует рост и возвращает густой цвет.

Новини.LIVE делится простым рецептом, который поможет вернуть растению декоративность.

Реклама

Читайте также:

Почему замиокулькас останавливается в росте

Если растение не выпускает новые побеги, а побеги клонятся — ему не хватает азота. Именно этот элемент отвечает за рост зеленой массы и прочность стеблей.

Основные признаки недостатка азота:

растение "стоит" на месте месяцами;

листья бледнеют;

побеги разваливаются в стороны;

куст теряет форму.

Простое удобрение с нашатырем

Подкормку делают на водной основе. Она подходит для взрослых растений и молодых суккулентов. Рецепт:

1 л воды

2 мл нашатырного спирта

2 мл удобрения с гуминовыми кислотами

Компоненты смешивают и поливают почву под корень. Превышать дозу нельзя — избыток азота провоцирует желтение листьев.

Когда будет результат

Азот стимулирует быстрый рост зеленой массы, а гуминовые кислоты улучшают структуру почвы и помогают корням усваивать питательные вещества.

Оптимальный график внесения:

раз в 14 дней;

курс — 1 месяц;

первые изменения видны уже через 3-4 недели.

Такой простой уход возвращает замиокулькасу густоту, ровные побеги и здоровый насыщенный цвет.

Мы уже писали о том, что делать, чтобы картофель не портился и не прорастал в погребе.

Ранее объясняли то, как подготовить малину к зиме и чем подкормить кусты для богатого урожая.

Подробнее рассказывали о том, как ухаживать за алоэ, чтобы оно быстро разрасталось и оставалось крепким.