Как подкормить замиокулькас для активного роста - эффективное удобрение с нашатырем

Замиокулькас оживет за месяц — простое удобрение из аптечки
В любом городе и в любой сезон замиокулькас можно быстро "разбудить" простой подкормкой из нашатыря. Она укрепляет побеги, активирует рост и возвращает густой цвет.
Новини.LIVE делится простым рецептом, который поможет вернуть растению декоративность.
Почему замиокулькас останавливается в росте
Если растение не выпускает новые побеги, а побеги клонятся — ему не хватает азота. Именно этот элемент отвечает за рост зеленой массы и прочность стеблей.
Основные признаки недостатка азота:
- растение "стоит" на месте месяцами;
- листья бледнеют;
- побеги разваливаются в стороны;
- куст теряет форму.
Простое удобрение с нашатырем
Подкормку делают на водной основе. Она подходит для взрослых растений и молодых суккулентов. Рецепт:
- 1 л воды
- 2 мл нашатырного спирта
- 2 мл удобрения с гуминовыми кислотами
Компоненты смешивают и поливают почву под корень. Превышать дозу нельзя — избыток азота провоцирует желтение листьев.
Когда будет результат
Азот стимулирует быстрый рост зеленой массы, а гуминовые кислоты улучшают структуру почвы и помогают корням усваивать питательные вещества.
Оптимальный график внесения:
- раз в 14 дней;
- курс — 1 месяц;
- первые изменения видны уже через 3-4 недели.
Такой простой уход возвращает замиокулькасу густоту, ровные побеги и здоровый насыщенный цвет.
Мы уже писали о том, что делать, чтобы картофель не портился и не прорастал в погребе.
Ранее объясняли то, как подготовить малину к зиме и чем подкормить кусты для богатого урожая.
Подробнее рассказывали о том, как ухаживать за алоэ, чтобы оно быстро разрасталось и оставалось крепким.
Читайте Новини.LIVE!