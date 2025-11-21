Видео
Замиокулькас оживет за месяц — простое удобрение из аптечки

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 12:22
обновлено: 15:01
Как подкормить замиокулькас для активного роста - эффективное удобрение с нашатырем
Человек поливает замиокулькас. Фото: Pinterest

В любом городе и в любой сезон замиокулькас можно быстро "разбудить" простой подкормкой из нашатыря. Она укрепляет побеги, активирует рост и возвращает густой цвет.

Новини.LIVE делится простым рецептом, который поможет вернуть растению декоративность.

Почему замиокулькас останавливается в росте

Если растение не выпускает новые побеги, а побеги клонятся — ему не хватает азота. Именно этот элемент отвечает за рост зеленой массы и прочность стеблей.

Основные признаки недостатка азота:

  • растение "стоит" на месте месяцами;
  • листья бледнеют;
  • побеги разваливаются в стороны;
  • куст теряет форму.

Простое удобрение с нашатырем

Подкормку делают на водной основе. Она подходит для взрослых растений и молодых суккулентов. Рецепт:

  • 1 л воды
  • 2 мл нашатырного спирта
  • 2 мл удобрения с гуминовыми кислотами

Компоненты смешивают и поливают почву под корень. Превышать дозу нельзя — избыток азота провоцирует желтение листьев.

Когда будет результат

Азот стимулирует быстрый рост зеленой массы, а гуминовые кислоты улучшают структуру почвы и помогают корням усваивать питательные вещества.

Оптимальный график внесения:

  • раз в 14 дней;
  • курс — 1 месяц;
  • первые изменения видны уже через 3-4 недели.

Такой простой уход возвращает замиокулькасу густоту, ровные побеги и здоровый насыщенный цвет.

растения цветы советы дом замиокулькас
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
