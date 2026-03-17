Весняне рівнодення 20 березня 2026: чи можна працювати на городі

День весняного рівнодення, яке ми зустрінемо 20 березня, — одна з найособливіших дат року. З цією подією пов'язано чимало народних прикмет. Наші предки вірили, у цей час природа остаточно прокидається. Багато дачників і городників замислюються: чи можна цього дня працювати на городі або в саду, садити рослини або доглядати за деревами та кущами.

Як весняне рівнодення впливає на природу та чи варто братися за роботу на ділянці.

Що таке весняне рівнодення

З погляду астрономії, весняне рівнодення — це момент, коли Сонце перетинає небесний екватор і переходить із південної частини неба до північної. Тривалість дня і ночі стає майже однакова. Саме з 20 березня починається астрономічна весна, а після цієї дати день поступово стає довшим, а ніч коротшає.

Для садівників та городників збільшення світлового дня це сигнал, що настав час братися за роботу. Адже ґрунт поступово теплішає, а в рослинах активізуються процеси сокоруху.

Для наших предків весняне рівнодення було символом відродження природи. Вірили, що саме в цей час прокидається земля. Люди дякували природі за майбутній урожай і намагалися налаштуватися на добрий та щедрий рік.

Чи можна працювати на городі у день весняного рівнодення

За народними традиціями день весняного рівнодення вважався святковим. Тому важку фізичну працю намагалися відкласти. Наші предки вірили, що робота в полі або активні посіви цього дня можуть порушити гармонію природи.

Існувала прикмета: якщо перевантажити себе роботою у день пробудження природи, можна накликати втому, хвороби або невдачі. Саме тому великі городні роботи, посів або посадку культур зазвичай переносили на кілька днів пізніше. Однак це не означає, що взагалі нічого не можна робити.

Які роботи в саду і на городі дозволені на весняне рівнодення

20 березня можна:

прибрати сухе листя та залишки рослин;

оглянути дерева після зими;

підготувати грядки до посіву;

перевірити інвентар;

розпушити ґрунт на клумбах;

вирішити, які культури висівати;

планувати майбутні посадки.

