Весеннее равноденствие 20 марта 2026: можно ли работать на огороде

День весеннего равноденствия, которое мы встретим 20 марта, — одна из самых особенных дат года. С этим событием связано немало народных примет. Наши предки верили, в это время природа окончательно просыпается. Многие дачники и огородники задумываются: можно ли в этот день работать на огороде или в саду, сажать растения или ухаживать за деревьями и кустами.

Новини.LIVE рассказывает, как весеннее равноденствие влияет на природу и стоит ли браться за работу на участке.

Что такое весеннее равноденствие

С точки зрения астрономии, весеннее равноденствие — это момент, когда Солнце пересекает небесный экватор и переходит из южной части неба в северную. Продолжительность дня и ночи становится почти одинаковой. Именно с 20 марта начинается астрономическая весна, а после этой даты день постепенно становится длиннее, а ночь короче.

Для садоводов и огородников увеличение светового дня это сигнал, что пора браться за работу. Ведь почва постепенно теплеет, а в растениях активизируются процессы сокодвижения.

Для наших предков весеннее равноденствие было символом возрождения природы. Верили, что именно в это время просыпается земля. Люди благодарили природу за будущий урожай и пытались настроиться на добрый и щедрый год.

Можно ли работать на огороде в день весеннего равноденствия

По народным традициям день весеннего равноденствия считался праздничным. Поэтому тяжелый физический труд старались отложить. Наши предки верили, что работа в поле или активные посевы в этот день могут нарушить гармонию природы.

Существовала примета: если перегрузить себя работой в день пробуждения природы, можно навлечь усталость, болезни или неудачи. Именно поэтому большие огородные работы, посев или посадку культур обычно переносили на несколько дней позже. Однако это не значит, что вообще ничего нельзя делать.

Какие работы в саду и на огороде разрешены на весеннее равноденствие

20 марта можно:

убрать сухие листья и остатки растений;

осмотреть деревья после зимы;

подготовить грядки к посеву;

проверить инвентарь;

разрыхлить почву на клумбах;

решить, какие культуры высевать;

планировать будущие посадки.

