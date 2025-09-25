Відео
Головна Дім та город Урожайна та солодка — які сорти кукурудзи вирощують українці

Урожайна та солодка — які сорти кукурудзи вирощують українці

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 03:19
Найкращі сорти солодкої кукурудзи в Україні - для дачі та великих господарств
Кукурудза росте на городі. Фото: Pinterest

Солодка кукурудза — улюблена культура дачників і фермерів. Ранні, середні та пізні сорти дозволяють ласувати качанами влітку, а також робити запаси на зиму — для заморозки чи консервування.

Новини.LIVE ділиться порадами, які сорти кукурудзи обрати для свого городу.

Читайте також:

Кращі сорти для дачі та городу

Серед солодких сортів найбільш популярні:

  • Добриня — ранній, урожай через 70 днів, соковиті качани.
  • Спіріт — гібрид, відомий по всій Україні, дозріває за 80-90 днів.
  • Трофі — підходить і для свіжого споживання, і для заморозки.
  • Говерла — український сорт, стійкий до хвороб і невибагливий.

Ці сорти особливо зручні для невеликих ділянок: вони швидко достигають і не потребують складного догляду.

Вибір для великих господарств

Фермери відзначають сорт Голосіївська — вітчизняної селекції, який понад 18 років дає стабільно високий урожай. Його врожайність сягає 10-12 т/га, а в окремі роки — до 19 т/га.

Для чого обирати різні сорти

  • Ранні — для свіжих качанів улітку.
  • Середні й пізні — для зберігання, консервування та корму.

Висаджуючи кілька сортів одночасно, можна отримати врожай протягом усього сезону та мати кукурудзу як на стіл, так і для заготовок.

Поради городникам

Сійте кукурудзу на сонячних ділянках, поливайте під час спеки й комбінуйте різні сорти. Краще висаджувати її групами, а не поодинці — так запилення буде ефективнішим, і качани виростуть більшими. Кукурудза добре росте поруч із гарбузом, кабачками та огірками.

Ми вже розповідали про те, коли садити тую восени і як доглядати.

Також раніше пояснювали те, чому варто висадити аґрус восени.

Детальніше ми розповідали про те, коли садити озиму цибулю у жовтні 2025.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
