Найкращі сорти солодкої кукурудзи в Україні - для дачі та великих господарств

Солодка кукурудза — улюблена культура дачників і фермерів. Ранні, середні та пізні сорти дозволяють ласувати качанами влітку, а також робити запаси на зиму — для заморозки чи консервування.

Новини.LIVE ділиться порадами, які сорти кукурудзи обрати для свого городу.

Кращі сорти для дачі та городу

Серед солодких сортів найбільш популярні:

Добриня — ранній, урожай через 70 днів, соковиті качани.

Спіріт — гібрид, відомий по всій Україні, дозріває за 80-90 днів.

Трофі — підходить і для свіжого споживання, і для заморозки.

Говерла — український сорт, стійкий до хвороб і невибагливий.

Ці сорти особливо зручні для невеликих ділянок: вони швидко достигають і не потребують складного догляду.

Вибір для великих господарств

Фермери відзначають сорт Голосіївська — вітчизняної селекції, який понад 18 років дає стабільно високий урожай. Його врожайність сягає 10-12 т/га, а в окремі роки — до 19 т/га.

Для чого обирати різні сорти

Ранні — для свіжих качанів улітку.

Середні й пізні — для зберігання, консервування та корму.

Висаджуючи кілька сортів одночасно, можна отримати врожай протягом усього сезону та мати кукурудзу як на стіл, так і для заготовок.

Поради городникам

Сійте кукурудзу на сонячних ділянках, поливайте під час спеки й комбінуйте різні сорти. Краще висаджувати її групами, а не поодинці — так запилення буде ефективнішим, і качани виростуть більшими. Кукурудза добре росте поруч із гарбузом, кабачками та огірками.

