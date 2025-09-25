Найкращі сорти солодкої кукурудзи в Україні - для дачі та великих господарств

Урожайна та солодка — які сорти кукурудзи вирощують українці
Солодка кукурудза — улюблена культура дачників і фермерів. Ранні, середні та пізні сорти дозволяють ласувати качанами влітку, а також робити запаси на зиму — для заморозки чи консервування.
Новини.LIVE ділиться порадами, які сорти кукурудзи обрати для свого городу.
Кращі сорти для дачі та городу
Серед солодких сортів найбільш популярні:
- Добриня — ранній, урожай через 70 днів, соковиті качани.
- Спіріт — гібрид, відомий по всій Україні, дозріває за 80-90 днів.
- Трофі — підходить і для свіжого споживання, і для заморозки.
- Говерла — український сорт, стійкий до хвороб і невибагливий.
Ці сорти особливо зручні для невеликих ділянок: вони швидко достигають і не потребують складного догляду.
Вибір для великих господарств
Фермери відзначають сорт Голосіївська — вітчизняної селекції, який понад 18 років дає стабільно високий урожай. Його врожайність сягає 10-12 т/га, а в окремі роки — до 19 т/га.
Для чого обирати різні сорти
- Ранні — для свіжих качанів улітку.
- Середні й пізні — для зберігання, консервування та корму.
Висаджуючи кілька сортів одночасно, можна отримати врожай протягом усього сезону та мати кукурудзу як на стіл, так і для заготовок.
Поради городникам
Сійте кукурудзу на сонячних ділянках, поливайте під час спеки й комбінуйте різні сорти. Краще висаджувати її групами, а не поодинці — так запилення буде ефективнішим, і качани виростуть більшими. Кукурудза добре росте поруч із гарбузом, кабачками та огірками.
