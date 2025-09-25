Лучшие сорта сладкой кукурузы в Украине - для дачи и крупных хозяйств

Кукуруза растет на огороде. Фото: Pinterest

Сладкая кукуруза — любимая культура дачников и фермеров. Ранние, средние и поздние сорта позволяют лакомиться початками летом, а также делать запасы на зиму — для заморозки или консервирования.

Новини.LIVE делится советами, какие сорта кукурузы выбрать для своего огорода.

Лучшие сорта для дачи и огорода

Среди сладких сортов наиболее популярны:

Добрыня — ранний, урожай через 70 дней, сочные початки.

Спирит — гибрид, известный по всей Украине, созревает за 80-90 дней.

Трофи — подходит и для свежего потребления, и для заморозки.

Говерла — украинский сорт, устойчивый к болезням и неприхотливый.

Эти сорта особенно удобны для небольших участков: они быстро созревают и не требуют сложного ухода.

Выбор для крупных хозяйств

Фермеры отмечают сорт Голосеевская — отечественной селекции, который более 18 лет дает стабильно высокий урожай. Его урожайность достигает 10-12 т/га, а в отдельные годы — до 19 т/га.

Для чего выбирать разные сорта

Ранние — для свежих початков летом.

Средние и поздние — для хранения, консервирования и корма.

Высаживая несколько сортов одновременно, можно получить урожай в течение всего сезона и иметь кукурузу как на стол, так и для заготовок.

Советы огородникам

Сейте кукурузу на солнечных участках, поливайте во время жары и комбинируйте разные сорта. Лучше высаживать ее группами, а не поодиночке — так опыление будет эффективнее, и початки вырастут крупнее. Кукуруза хорошо растет рядом с тыквой, кабачками и огурцами.

