Як укорінити живці у воді без гниття - правильний зріз, підготовка та догляд

Живці часто гниють у воді через неправильний зріз, надлишок вологи або невдалі стимулятори, але простий набір правил повністю усуває ці проблеми. Дотримуючись їх, можна отримати міцні корінці в найкоротші строки.

Як правильно вкорінювати живці у воді та що робити, щоб уникнути гниття.

Підготовка живця: дрібниця, що вирішує все

Живець нарізають гострим продезінфікованим ножем під кутом, відразу під вузлом. Головне правило — не ставити у воду одразу. Дайте зрізу підсохнути 15-30 хвилин, щоб запобігти проникненню бактерій і запуску гниття.

Вода та стимулятори, які працюють правильно

Стимулятори не додають у воду — це часто провокує псування. Правильна схема:

замочити живець у "Цирконі" (2 краплі/1 л) на 30 хвилин;

після цього поставити в чисту воду;

додати 1 таблетку активованого вугілля, щоб вода залишалася свіжою та без патогенів.

Скільки води потрібно та як уникнути гниття

Води має бути лише 1-2 см над зрізом — це дозволяє стеблу "дихати". Ємність можна накрити плівкою з отворами, щоб зменшити випаровування. Воду міняють за потреби, стежачи, щоб вона не каламутніла.

Мікроклімат, у якому корені з’являються швидше

Живці ставлять на світле підвіконня або під фітолампу — без прямих сонячних променів. Температура має бути стабільною, а вода — кімнатної. Регулярний огляд, свіжа вода й оновлене вугілля забезпечують здорове коріння, яке легко приживеться у ґрунті.

