Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Швидке вкорінення без гнилі — ключове правило для живців

Швидке вкорінення без гнилі — ключове правило для живців

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 16:54
Як укорінити живці у воді без гниття - правильний зріз, підготовка та догляд
Живці у воді. Фото: Freepik

Живці часто гниють у воді через неправильний зріз, надлишок вологи або невдалі стимулятори, але простий набір правил повністю усуває ці проблеми. Дотримуючись їх, можна отримати міцні корінці в найкоротші строки.

Новини.LIVE розповідає, як правильно вкорінювати живці у воді та що робити, щоб уникнути гниття.

Реклама
Читайте також:

Підготовка живця: дрібниця, що вирішує все

Живець нарізають гострим продезінфікованим ножем під кутом, відразу під вузлом. Головне правило — не ставити у воду одразу. Дайте зрізу підсохнути 15-30 хвилин, щоб запобігти проникненню бактерій і запуску гниття.

Вода та стимулятори, які працюють правильно

Стимулятори не додають у воду — це часто провокує псування. Правильна схема:

  • замочити живець у "Цирконі" (2 краплі/1 л) на 30 хвилин;
  • після цього поставити в чисту воду;
  • додати 1 таблетку активованого вугілля, щоб вода залишалася свіжою та без патогенів.

Скільки води потрібно та як уникнути гниття

Води має бути лише 1-2 см над зрізом — це дозволяє стеблу "дихати". Ємність можна накрити плівкою з отворами, щоб зменшити випаровування. Воду міняють за потреби, стежачи, щоб вона не каламутніла.

Мікроклімат, у якому корені з’являються швидше

Живці ставлять на світле підвіконня або під фітолампу — без прямих сонячних променів. Температура має бути стабільною, а вода — кімнатної. Регулярний огляд, свіжа вода й оновлене вугілля забезпечують здорове коріння, яке легко приживеться у ґрунті.

Ми вже писали про те, які роботи в саду та на городі варто виконати вже в лютому.

Раніше пояснювали те, як облаштувати вертикальні грядки та які рослини обрати.

Детальніше розповідали про те, які розчини використовувати в лютому та як правильно обробити сад.

рослини квіти поради город сад ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації