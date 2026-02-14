Как укоренить черенки в воде без гниения - правильный срез, подготовка и уход

Черенки в воде. Фото: Freepik

Черенки часто гниют в воде из-за неправильного среза, избытка влаги или неудачных стимуляторов, но простой набор правил полностью устраняет эти проблемы. Соблюдая их, можно получить крепкие корешки в кратчайшие сроки.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно укоренять черенки в воде и что делать, чтобы избежать гниения.

Реклама

Читайте также:

Подготовка черенка: мелочь, которая решает все

Черенок нарезают острым продезинфицированным ножом под углом, сразу под узлом. Главное правило — не ставить в воду сразу. Дайте срезу подсохнуть 15-30 минут, чтобы предотвратить проникновение бактерий и запуск гниения.

Вода и стимуляторы, которые работают правильно

Стимуляторы не добавляют в воду — это часто провоцирует порчу. Правильная схема:

замочить черенок в "Цирконе" (2 капли/1 л) на 30 минут;

после этого поставить в чистую воду;

добавить 1 таблетку активированного угля, чтобы вода оставалась свежей и без патогенов.

Сколько воды нужно и как избежать гниения

Воды должно быть только 1-2 см над срезом — это позволяет стеблю "дышать". Емкость можно накрыть пленкой с отверстиями, чтобы уменьшить испарение. Воду меняют по мере необходимости, следя, чтобы она не мутнела.

Микроклимат, в котором корни появляются быстрее

Черенки ставят на светлый подоконник или под фитолампу — без прямых солнечных лучей. Температура должна быть стабильной, а вода — комнатной. Регулярный осмотр, свежая вода и обновленный уголь обеспечивают здоровые корни, которые легко приживутся в почве.

Мы уже писали о том, какие работы в саду и на огороде стоит выполнить уже в феврале.

Ранее объясняли то, как обустроить вертикальные грядки и какие растения выбрать.

Подробнее рассказывали о том, какие растворы использовать в феврале и как правильно обработать сад.