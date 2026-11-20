Людина тримає пророслу картоплю. Фото: istockphoto.com

Часом запаси картоплі на зиму починають проростати, а ще гірше — зморщуватися та ставати м'якими. І навіть прохолодний погріб не завжди рятує врожай. Причина часто криється у дрібницях. Та існують прості народні хитрощі, які дозволять зберігати продукт дуже довго.

Новини.LIVE зібрав для вас корисні поради, що покласти з бульбою, щоб вона не проростала та які ще прості правила збережуть ваші запаси.

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Що покласти до картоплі, щоб вона не проростала

Досвідчені господарі використовують рослини, що містять природні фітонциди. Зокрема, радять покласти між бульбами сухі листки папороті або горобини. Ще один популярний спосіб — покласти лавровий лист.

Вважається, що такі рослинні добавки допомагають стримувати появу паростків. Але покладатися лише на листя не варто.

Як правильно зберігати картоплю взимку

Найкращий спосіб зберегти врожай — створити умови, за яких бульби довше залишатимуться у стані спокою.

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Варто дотримуватися таких правил:

температура — приблизно від +4 до +7 °C, без різких коливань;

вологість повітря — 90–95%, щоб овочі не втрачали воду та не зморщувалися;

освітлення — повна темрява, адже світло спричиняє позеленіння;

вентиляція — дерев'яні ящики з отворами або спеціальні сітчасті мішки.

Не тримайте запаси поряд із яблуками та грушами. Плоди виділяють етилен, який може прискорювати проростання картоплі.

Маленькі хитрощі, які допоможуть зберегти врожай

Перед закладанням у погріб обов'язково переберіть картоплю. Не мийте бульби без потреби, а залишки сухої землі обережно приберіть. Пошкоджені овочі відкладіть для швидкого використання.

Ще одна корисна порада — не ставте ящики впритул до сирих стін. Регулярно перевіряйте запаси та одразу прибирайте підгнилі картоплини.

Якщо помітили короткі паростки, але бульба залишається твердою, її можна використати після ретельного видалення паростків і вічок. А ось сильно зморщену, м'яку чи позеленілу картоплю краще викинути.

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