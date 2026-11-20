Человек держит проросший картофель. Фото: istockphoto.com

Иногда запасы картофеля на зиму начинают прорастать, а что еще хуже — сморщиваться и становиться мягкими. И даже прохладный погреб не всегда спасает урожай. Причина часто кроется в мелочах. Но существуют простые народные хитрости, которые позволят хранить продукт очень долго.

Новини.LIVE собрал для вас полезные советы о том, что положить вместе с клубнями, чтобы они не прорастали, и какие еще простые правила помогут сохранить ваши запасы.

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Что положить к картофелю, чтобы он не прорастал

Опытные хозяева используют растения, содержащие природные фитонциды. В частности, советуют положить между клубнями сухие листья папоротника или рябины. Еще один популярный способ — положить лавровый лист.

Считается, что такие растительные добавки помогают сдерживать появление ростков. Но полагаться только на листья не стоит.

Как правильно хранить картофель зимой

Лучший способ сохранить урожай — создать условия, при которых клубни дольше будут оставаться в состоянии покоя.

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Следует соблюдать следующие правила:

температура — примерно от +4 до +7 °C, без резких колебаний;

влажность воздуха — 90–95 %, чтобы овощи не теряли воду и не сморщивались;

освещение — полная темнота, ведь свет вызывает позеленение;

вентиляция — деревянные ящики с отверстиями или специальные сетчатые мешки.

Не храните запасы рядом с яблоками и грушами. Плоды выделяют этилен, который может ускорять прорастание картофеля.

Небольшие хитрости, которые помогут сохранить урожай

Перед укладкой в погреб обязательно переберите картофель. Не мойте клубни без необходимости, а остатки сухой земли аккуратно удалите. Поврежденные клубни отложите для скорейшего использования.

Еще один полезный совет — не ставьте ящики вплотную к сырым стенам. Регулярно проверяйте запасы и сразу убирайте подгнившие клубни.

Если заметили короткие ростки, но клубень остается твердым, его можно использовать после тщательного удаления ростков и глазков. А вот сильно сморщенный, мягкий или позеленевший картофель лучше выбросить.

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