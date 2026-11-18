Врожай волоських горіхів у саду. Фото: Pinterest

Врожай волоських горіхів вже давно зібраний. Але на тому ще не все. Важливо підготувати продукт до зберігання. Є кілька простих хитрощів, які допоможуть запасам залишатися свіжими, смачними та хрусткими до самої весни.

Новини.LIVE з посиланням на угорське видання Street Kitchen розповідає, як правильно зберігати волоські горіхи.

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Як підготувати волоські горіхи до зберігання

Головний ворог горіхів — волога. Якщо ви зібрали врожай із власного дерева, насамперед приберіть залишки зеленої оболонки. Далі плоди потрібно добре просушити.

Для цього розкладіть їх тонким шаром на сітці або в неглибоких ящиках і залиште у сухому приміщенні з хорошою вентиляцією. Періодично перевертайте, щоб вони висихали рівномірно. Бажана температура повітря становить від +20 до +25 °C. Щодня перевертайте плоди, щоб вони висихали рівномірно. За природного сушіння процес може тривати близько двох тижнів, залежно від температури та вологості.

Є простий спосіб перевірити готовність. Розколіть один горіх. Якщо тонка внутрішня перегородка легко ламається з хрускотом, а ядро не гнеться, запаси достатньо просохли.

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Де краще зберігати горіхи в шкаралупі

Не поспішайте чистити весь урожай. Шкаралупа захищає ядра від світла та контакту з повітрям, тому вони довше зберігають смак.

Для домашніх запасів підійдуть:

тканинні мішечки;

сітки;

ящики з отворами.

Найкращі умови для зберігання:

прохолодне приміщення з температурою бажано не вище 13°C;

відсутність підвищеної вологості;

оптимальна вологість 55-65%;

захист від сонячних променів;

розміщення подалі від батарей та інших джерел тепла.

Вологий погріб для цього не підходить. Навіть добре висушені плоди можуть увібрати вологу та запліснявіти.

Зберігання волоських горіхів у шкаралупі. Фото: Street Kitchen

Як зберігати очищені волоські горіхи

Без шкаралупи ядра псуються швидше. Причина у великій кількості ненасичених жирів, які поступово окиснюються під впливом тепла, світла та кисню. Якщо плануєте використати запаси найближчим часом, пересипте їх у суху скляну банку зі щільною кришкою та поставте в холодильник.

А ось для зберігання до весни краще скористатися морозилкою. Розділіть ядра на невеликі порції, складіть у герметичні пакети, випустіть зайве повітря та зазначте дату заморожування. Завдяки низькій вологості правильно висушені горіхи добре переносять заморожування і після розморожування можуть залишатися хрусткими.

Важлива хитрість: не подрібнюйте ядра заздалегідь. Цілі половинки довше зберігають свій природний аромат.

Зберігання очищених волоських горіхів. Фото: Street Kitchen

Як зрозуміти, що волоські горіхи зіпсувалися

Навіть за правильного зберігання періодично перевіряйте запаси. Свіжі ядра мають приємний горіховий аромат. Якщо ж з'явився різкий запах старої олії, фарби чи розчинника, це ознака прогіркання.

Пліснява, незвичайні плями, сліди комах або павутиння між ядрами також свідчать про псування. Такі горіхи потрібно викинути.

Важливо: не намагайтеся врятувати запліснявілі плоди обсмажуванням, адже деякі токсини пліснявих грибів здатні зберігатися навіть після нагрівання.

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