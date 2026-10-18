Чим замінити кондиціонер для прання: домашній засіб, що поверне свіжість речам

Жінка насолоджується свіжістю речей після прання. Колаж: Новини.LIVE

Буває, що кондиціонера для білизни немає під рукою або навіть дорогий засіб не допомагає повернути речам свіжість і м'якість. Проте на вашій кухні може знайтися проста й бюджетна альтернатива. Звичайний продукт здатен допомогти позбутися неприємних запахів і зробити тканини приємнішими на дотик.

Новини.LIVE з посиланням на Martha Stewart розповідає, що це за засіб та як правильно його застосовувати.

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Чим замінити кондиціонер для білизни

Несподіваною альтернативою магазинним засобам може стати звичайний білий оцет. Його використовують для догляду за домашнім текстилем.

Секрет полягає в кислотності. Оцет допомагає усувати залишки мийних засобів і мінеральні відкладення, через які тканини іноді стають жорсткими. Як пояснюють фахівці, оцет може бути корисним для усунення наслідків прання у жорсткій воді та деяких неприємних запахів.

Домашній засіб може допомогти:

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зробити бавовняні речі та рушники приємнішими на дотик;

зменшити залишки прального порошку у волокнах;

прибрати деякі неприємні запахи;

повернути відчуття свіжості текстилю без парфумованих ароматизаторів.

Водночас оцет не замінює повноцінного прання та не гарантує видалення складних плям.

Скільки оцту потрібно додавати під час прання

Для ополіскування використовують приблизно половину склянки розведеного білого оцту. Тобто близько 100–120 мл засобу з концентрацією 5%. Його застосовують на етапі завершального полоскання, а не замість прального порошку.

Проте спочатку обов'язково перевірте інструкцію до пральної машини. Не варто використовувати нерозбавлену оцтову есенцію або експериментувати з більшими концентраціями. Якщо виробник техніки забороняє застосування оцту, можна спробувати окреме ручне ополіскування речей у розведеному розчині, а потім ретельно промити їх чистою водою.

Також ніколи не змішуйте оцет із хлорним відбілювачем. Унаслідок хімічної реакції може виділятися токсичний газ, небезпечний для здоров'я.

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