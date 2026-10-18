Чем заменить кондиционер для стирки: домашнее средство вернет вещам свежесть

Что добавить при стирке вместо кондиционера: простой лайфхак
Бывает, что кондиционера для белья нет под рукой или даже дорогое средство не помогает вернуть вещам свежесть и мягкость. Однако на вашей кухне может найтись простая и бюджетная альтернатива. Обычный продукт способен помочь избавиться от неприятных запахов и сделать ткани более приятными на ощупь.
Новини.LIVE со ссылкой на Martha Stewart рассказывает, что это за средство и как правильно его применять.
Чем заменить кондиционер для белья
Неожиданной альтернативой магазинным средствам может стать обычный белый уксус. Его используют для ухода за домашним текстилем.
Секрет заключается в кислотности. Уксус помогает устранять остатки моющих средств и минеральные отложения, из-за которых ткани иногда становятся жесткими. Как объясняют специалисты, уксус может быть полезен для устранения последствий стирки в жесткой воде и некоторых неприятных запахов.
Домашнее средство может помочь:
- сделать хлопковые вещи и полотенца более приятными на ощупь;
- уменьшить остатки стирального порошка в волокнах;
- устранить некоторые неприятные запахи;
- вернуть ощущение свежести текстилю без парфюмированных ароматизаторов.
В то же время уксус не заменяет полноценную стирку и не гарантирует удаление сложных пятен.
Сколько уксуса нужно добавлять во время стирки
Для полоскания используют примерно половину стакана разбавленного белого уксуса. То есть около 100–120 мл средства с концентрацией 5%. Его применяют на этапе завершающего полоскания, а не вместо стирального порошка.
Однако сначала обязательно проверьте инструкцию к стиральной машине. Не стоит использовать неразбавленную уксусную эссенцию или экспериментировать с более высокими концентрациями. Если производитель техники запрещает применение уксуса, можно попробовать отдельное ручное ополаскивание вещей в разбавленном растворе, а затем тщательно промыть их чистой водой.
Также никогда не смешивайте уксус с хлорным отбеливателем. В результате химической реакции может выделяться токсичный газ, опасный для здоровья.
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