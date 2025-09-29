Як сіяти гірчицю восени вручну - норми висіву, терміни та поради для ґрунту

Ручний посів гірчиці восени — терміни, норми та поради
Гірчиця — популярний сидерат, який швидко відновлює родючість землі. Посіяти її вручну восени після збору врожаю легко й економно.
Чому варто сіяти гірчицю
- Підвищує родючість ґрунту без хімії.
- Захищає землю від пересихання й вивітрювання.
- Робить ґрунт пухким і повітропроникним.
- Залишки рослин живлять мікрофлору.
- Ефірні олії відлякують шкідників.
- Пригнічує бур’яни.
- Є добрим медоносом.
Коли сіяти гірчицю
Висівати можна з березня до середини вересня. Восени оптимальний час — кінець серпня або початок вересня. До холодів рослина встигає сформувати зелену масу й оздоровити ґрунт. Важливо: не сійте гірчицю після капусти.
Норми висіву насіння
На одну сотку потрібно 300-350 г насіння, на гектар — близько 4 кг. Використовуйте лише свіже насіння, адже після трьох років воно втрачає схожість.
Як правильно сіяти вручну
- Розпушіть землю після збирання врожаю;
- Заглибте насіння на 7 см, залишаючи між рядами 15 см.
- Присипте ґрунтом і пройдіться граблями.
- Помірно полийте.
- Після дозрівання зелену масу можна або перекопати в землю, або розкидати по поверхні.
