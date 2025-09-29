Відео
Україна
Ручний посів гірчиці восени — терміни, норми та поради

Ручний посів гірчиці восени — терміни, норми та поради

Дата публікації: 29 вересня 2025 07:40
Як сіяти гірчицю восени вручну - норми висіву, терміни та поради для ґрунту
Дачник сіє сидерати на городі. Фото: Pinterest

Гірчиця — популярний сидерат, який швидко відновлює родючість землі. Посіяти її вручну восени після збору врожаю легко й економно.

Новини.LIVE ділиться порадами, як правильно сіяти гірчицю з посиланням на YouTube-канал "Дім та присадибна ділянка".

Чому варто сіяти гірчицю

  • Підвищує родючість ґрунту без хімії.
  • Захищає землю від пересихання й вивітрювання.
  • Робить ґрунт пухким і повітропроникним.
  • Залишки рослин живлять мікрофлору.
  • Ефірні олії відлякують шкідників.
  • Пригнічує бур’яни.
  • Є добрим медоносом.

Коли сіяти гірчицю

Висівати можна з березня до середини вересня. Восени оптимальний час — кінець серпня або початок вересня. До холодів рослина встигає сформувати зелену масу й оздоровити ґрунт. Важливо: не сійте гірчицю після капусти.

Норми висіву насіння

На одну сотку потрібно 300-350 г насіння, на гектар — близько 4 кг. Використовуйте лише свіже насіння, адже після трьох років воно втрачає схожість.

Як правильно сіяти вручну

  • Розпушіть землю після збирання врожаю;
  • Заглибте насіння на 7 см, залишаючи між рядами 15 см.
  • Присипте ґрунтом і пройдіться граблями.
  • Помірно полийте.
  • Після дозрівання зелену масу можна або перекопати в землю, або розкидати по поверхні.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
