Як сіяти гірчицю восени вручну - норми висіву, терміни та поради для ґрунту

Гірчиця — популярний сидерат, який швидко відновлює родючість землі. Посіяти її вручну восени після збору врожаю легко й економно.

Чому варто сіяти гірчицю

Підвищує родючість ґрунту без хімії.

Захищає землю від пересихання й вивітрювання.

Робить ґрунт пухким і повітропроникним.

Залишки рослин живлять мікрофлору.

Ефірні олії відлякують шкідників.

Пригнічує бур’яни.

Є добрим медоносом.

Коли сіяти гірчицю

Висівати можна з березня до середини вересня. Восени оптимальний час — кінець серпня або початок вересня. До холодів рослина встигає сформувати зелену масу й оздоровити ґрунт. Важливо: не сійте гірчицю після капусти.

Норми висіву насіння

На одну сотку потрібно 300-350 г насіння, на гектар — близько 4 кг. Використовуйте лише свіже насіння, адже після трьох років воно втрачає схожість.

Як правильно сіяти вручну

Розпушіть землю після збирання врожаю;

Заглибте насіння на 7 см, залишаючи між рядами 15 см.

Присипте ґрунтом і пройдіться граблями.

Помірно полийте.

Після дозрівання зелену масу можна або перекопати в землю, або розкидати по поверхні.

