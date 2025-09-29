Видео
Главная Дом и огород Ручной посев горчицы осенью — сроки, нормы и советы

Ручной посев горчицы осенью — сроки, нормы и советы

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 07:40
Как сеять горчицу осенью вручную - нормы высева, сроки и советы для почвы
Дачник сеет сидераты на огороде. Фото: Pinterest

Горчица — популярный сидерат, который быстро восстанавливает плодородие земли. Посеять ее вручную осенью после сбора урожая легко и экономно.

Новини.LIVE делится советами, как правильно сеять горчицу со ссылкой на YouTube-канал "Дім та присадибна ділянка".

Читайте также:

Почему стоит сеять горчицу

  • Повышает плодородие почвы без химии.
  • Защищает землю от пересыхания и выветривания.
  • Делает почву рыхлой и воздухопроницаемой.
  • Остатки растений питают микрофлору.
  • Эфирные масла отпугивают вредителей.
  • Подавляет сорняки.
  • Является хорошим медоносом.

Когда сеять горчицу

Высевать можно с марта до середины сентября. Осенью оптимальное время — конец августа или начало сентября. До холодов растение успевает сформировать зеленую массу и оздоровить почву. Важно: не сейте горчицу после капусты.

Нормы высева семян

На одну сотку нужно 300-350 г семян, на гектар — около 4 кг. Используйте только свежие семена, ведь после трех лет они теряют всхожесть.

Как правильно сеять вручную

  • Разрыхлите землю после уборки урожая;
  • Заглубите семена на 7 см, оставляя между рядами 15 см.
  • Присыпьте почвой и пройдитесь граблями.
  • Умеренно полейте.
  • После созревания зеленую массу можно либо перекопать в землю, либо разбросать по поверхности.

Мы уже рассказывали о том, как легко очистить дорожки от сорняков своими руками.

Ранее объясняли то, как правильно удобрить огород и не испортить почву осенью.

Интересно будет также узнать о том, что сделать с грядкой для посадки озимого чеснока.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
