Как сеять горчицу осенью вручную - нормы высева, сроки и советы для почвы

Дачник сеет сидераты на огороде. Фото: Pinterest

Горчица — популярный сидерат, который быстро восстанавливает плодородие земли. Посеять ее вручную осенью после сбора урожая легко и экономно.

Новини.LIVE делится советами, как правильно сеять горчицу со ссылкой на YouTube-канал "Дім та присадибна ділянка".

Почему стоит сеять горчицу

Повышает плодородие почвы без химии.

Защищает землю от пересыхания и выветривания.

Делает почву рыхлой и воздухопроницаемой.

Остатки растений питают микрофлору.

Эфирные масла отпугивают вредителей.

Подавляет сорняки.

Является хорошим медоносом.

Когда сеять горчицу

Высевать можно с марта до середины сентября. Осенью оптимальное время — конец августа или начало сентября. До холодов растение успевает сформировать зеленую массу и оздоровить почву. Важно: не сейте горчицу после капусты.

Нормы высева семян

На одну сотку нужно 300-350 г семян, на гектар — около 4 кг. Используйте только свежие семена, ведь после трех лет они теряют всхожесть.

Как правильно сеять вручную

Разрыхлите землю после уборки урожая;

Заглубите семена на 7 см, оставляя между рядами 15 см.

Присыпьте почвой и пройдитесь граблями.

Умеренно полейте.

После созревания зеленую массу можно либо перекопать в землю, либо разбросать по поверхности.

