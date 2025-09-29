Как сеять горчицу осенью вручную - нормы высева, сроки и советы для почвы

Ручной посев горчицы осенью — сроки, нормы и советы
Горчица — популярный сидерат, который быстро восстанавливает плодородие земли. Посеять ее вручную осенью после сбора урожая легко и экономно.
Почему стоит сеять горчицу
- Повышает плодородие почвы без химии.
- Защищает землю от пересыхания и выветривания.
- Делает почву рыхлой и воздухопроницаемой.
- Остатки растений питают микрофлору.
- Эфирные масла отпугивают вредителей.
- Подавляет сорняки.
- Является хорошим медоносом.
Когда сеять горчицу
Высевать можно с марта до середины сентября. Осенью оптимальное время — конец августа или начало сентября. До холодов растение успевает сформировать зеленую массу и оздоровить почву. Важно: не сейте горчицу после капусты.
Нормы высева семян
На одну сотку нужно 300-350 г семян, на гектар — около 4 кг. Используйте только свежие семена, ведь после трех лет они теряют всхожесть.
Как правильно сеять вручную
- Разрыхлите землю после уборки урожая;
- Заглубите семена на 7 см, оставляя между рядами 15 см.
- Присыпьте почвой и пройдитесь граблями.
- Умеренно полейте.
- После созревания зеленую массу можно либо перекопать в землю, либо разбросать по поверхности.
