Людина миє ручки на кухні. Фото: foodandwine.com

На кухні завжди знайдеться місце, де непомітно накопичується жир. Найчастіше це ручки шаф і шухляд. Адже ми їх торкаємося десятки разів на день. Звичайна волога ганчірка не допоможе, а сильна хімія зіпсує покриття. Є простий спосіб позбутися жирного нальоту буквально за 10 хвилин.

Новини.LIVE розповідає, чим можна швидко та легко відмити липкий жир із ручок кухонних меблів.

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Для повсякденного очищення кухонних шаф зазвичай достатньо теплої води та м'якого засобу для миття посуду. Щоб повернути ручкам чистоту, виконайте кілька простих дій:

Змішайте склянку теплої води з кількома краплями засобу для миття посуду. Змочіть у розчині серветку з мікрофібри та злегка відіжміть. Прикладіть її до забрудненої ділянки, щоб розм'якшити наліт. Обережно протріть ручки, приділяючи увагу місцям біля кріплень. Видаліть залишки мийного засобу чистою вологою серветкою. Витріть поверхню насухо.

А от якщо жир вже застарілий, можна спробувати кілька інших способів. Можна нанести трохи мийного засобу на вологу серветку й залишити на забрудненні до 10 хвилин, якщо це дозволяє покриття. Для очищення заглиблень краще взяти м'яку зубну щітку.

Ще один популярний засіб проти жирного нальоту — медичний спирт. Він здатний розчиняти жирові забруднення, однак підходить далеко не для кожної поверхні. Спочатку перевірте дію засобу на непомітній ділянці. Не застосовуйте спирт на лакованому дереві, пофарбованих деталях і чутливому пластику. Він може пошкодити захисний шар або залишити тьмяні плями.

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Не можна чистити кухонні ручки:

жорсткою губкою;

металевою щіткою;

сухою содою;

абразивними порошками.

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