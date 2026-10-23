Человек моет руки на кухне. Фото: foodandwine.com

На кухне всегда найдется место, где незаметно скапливается жир. Чаще всего это ручки шкафов и ящиков. Ведь мы прикасаемся к ним десятки раз в день. Обычная влажная тряпка не поможет, а агрессивные чистящие средства испортят покрытие. Есть простой способ избавиться от жирного налета буквально за 10 минут.

Новини.LIVE рассказывает, чем можно быстро и легко отмыть липкий жир с ручек кухонной мебели.

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Для повседневной очистки кухонных шкафов обычно достаточно теплой воды и мягкого средства для мытья посуды. Чтобы вернуть ручкам чистоту, выполните несколько простых действий:

Смешайте стакан теплой воды с несколькими каплями средства для мытья посуды. Смочите в растворе салфетку из микрофибры и слегка отожмите. Приложите ее к загрязненному участку, чтобы размягчить налет. Осторожно протрите ручки, уделяя особое внимание местам возле креплений. Удалите остатки моющего средства чистой влажной салфеткой. Вытрите поверхность насухо.

А вот если жир уже застарелый, можно попробовать несколько других способов. Можно нанести немного моющего средства на влажную салфетку и оставить на загрязнении до 10 минут, если это позволяет покрытие. Для очистки углублений лучше взять мягкую зубную щетку.

Еще одно популярное средство против жирного налета — медицинский спирт. Он способен растворять жировые загрязнения, однако подходит далеко не для каждой поверхности. Сначала проверьте действие средства на незаметном участке. Не применяйте спирт на лакированном дереве, окрашенных деталях и чувствительном пластике. Он может повредить защитный слой или оставить тусклые пятна.

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Нельзя чистить кухонные ручки:

жесткой губкой;

металлической щеткой;

сухой содой;

абразивными порошками.

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