Ручки на кухне засалены жиром: как отмыть их за несколько минут
На кухне всегда найдется место, где незаметно скапливается жир. Чаще всего это ручки шкафов и ящиков. Ведь мы прикасаемся к ним десятки раз в день. Обычная влажная тряпка не поможет, а агрессивные чистящие средства испортят покрытие. Есть простой способ избавиться от жирного налета буквально за 10 минут.
Новини.LIVE рассказывает, чем можно быстро и легко отмыть липкий жир с ручек кухонной мебели.
Для повседневной очистки кухонных шкафов обычно достаточно теплой воды и мягкого средства для мытья посуды. Чтобы вернуть ручкам чистоту, выполните несколько простых действий:
- Смешайте стакан теплой воды с несколькими каплями средства для мытья посуды.
- Смочите в растворе салфетку из микрофибры и слегка отожмите.
- Приложите ее к загрязненному участку, чтобы размягчить налет.
- Осторожно протрите ручки, уделяя особое внимание местам возле креплений.
- Удалите остатки моющего средства чистой влажной салфеткой.
- Вытрите поверхность насухо.
А вот если жир уже застарелый, можно попробовать несколько других способов. Можно нанести немного моющего средства на влажную салфетку и оставить на загрязнении до 10 минут, если это позволяет покрытие. Для очистки углублений лучше взять мягкую зубную щетку.
Еще одно популярное средство против жирного налета — медицинский спирт. Он способен растворять жировые загрязнения, однако подходит далеко не для каждой поверхности. Сначала проверьте действие средства на незаметном участке. Не применяйте спирт на лакированном дереве, окрашенных деталях и чувствительном пластике. Он может повредить защитный слой или оставить тусклые пятна.
Нельзя чистить кухонные ручки:
- жесткой губкой;
- металлической щеткой;
- сухой содой;
- абразивными порошками.
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