Що сіяти по замерзлій землі - найкращий час і правила зимового посіву

Посів по замерзлій землі — як і коли сіяти взимку правильно
Навіть узимку можна продовжити сезон посадок і підготуватися до весни. Посів по замерзлій землі допомагає отримати ранні сходи без теплиці, заощадити час навесні та загартувати насіння природним способом.
Новини.LIVE розповідає, які культури варто сіяти взимку і як зробити це правильно, щоб насіння не загинуло від морозів.
Коли сіяти
Найкращий час для посіву по мерзлому ґрунту — лютий або початок березня, коли земля ще тверда, але не надто промерзла. У південних областях це можна зробити раніше — у січні. Головне, щоб ділянка була на сонячному місці без застою води.
Перед посівом грядку потрібно перекопати й удобрити — приблизно відро компосту або перегною на кожен квадратний метр землі. Насіння висівають без заглиблення, просто розсипаючи по поверхні снігу чи мерзлого ґрунту. Під час танення воно поступово потрапить у землю й проросте природним чином.
Що можна сіяти
Такий метод ідеально підходить для дрібнонасіннєвих культур:
- петунія;
- левовий зів;
- лобелія;
- тютюн запашний;
- бегонія.
Також підходить для гранульованого насіння, однак у цьому випадку треба стежити, щоб ґрунт не пересихав.
Поради для успіху
- Сійте трохи більше насіння — частина може не зійти.
- Уникайте місць, де навесні збирається тала вода.
- Для кращого результату оберіть сонячну ділянку з легким ґрунтом.
Посів по замерзлій землі — простий, але ефективний спосіб отримати ранні сходи квітів і розсади без теплиць і зайвого клопоту.
