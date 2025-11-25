Що сіяти по замерзлій землі - найкращий час і правила зимового посіву

Город під снігом. Фото: Freepik

Навіть узимку можна продовжити сезон посадок і підготуватися до весни. Посів по замерзлій землі допомагає отримати ранні сходи без теплиці, заощадити час навесні та загартувати насіння природним способом.

Новини.LIVE розповідає, які культури варто сіяти взимку і як зробити це правильно, щоб насіння не загинуло від морозів.

Коли сіяти

Найкращий час для посіву по мерзлому ґрунту — лютий або початок березня, коли земля ще тверда, але не надто промерзла. У південних областях це можна зробити раніше — у січні. Головне, щоб ділянка була на сонячному місці без застою води.

Перед посівом грядку потрібно перекопати й удобрити — приблизно відро компосту або перегною на кожен квадратний метр землі. Насіння висівають без заглиблення, просто розсипаючи по поверхні снігу чи мерзлого ґрунту. Під час танення воно поступово потрапить у землю й проросте природним чином.

Що можна сіяти

Такий метод ідеально підходить для дрібнонасіннєвих культур:

петунія;

левовий зів;

лобелія;

тютюн запашний;

бегонія.

Також підходить для гранульованого насіння, однак у цьому випадку треба стежити, щоб ґрунт не пересихав.

Поради для успіху

Сійте трохи більше насіння — частина може не зійти.

Уникайте місць, де навесні збирається тала вода.

Для кращого результату оберіть сонячну ділянку з легким ґрунтом.

Посів по замерзлій землі — простий, але ефективний спосіб отримати ранні сходи квітів і розсади без теплиць і зайвого клопоту.

