Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Три компоненти, які прискорюють дозрівання компосту взимку

Три компоненти, які прискорюють дозрівання компосту взимку

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 02:45
Оновлено: 18:24
Як прискорити дозрівання компосту взимку - три ефективні компоненти для швидкого перегною
Людина доглядає компост у саду. Фото: Freepik

Компост — найцінніше добриво для городу, але чекати рік, поки він визріє, не обов’язково. Якщо восени додати в купу три прості компоненти, процес розкладання значно прискориться — і вже навесні отримаєте готовий перегній.

Новини.LIVE розповідає, що потрібно додати в компост, щоб за зиму перегнили навіть товсті гілки, бадилля та кістки.

Реклама
Читайте також:

Чому важливо пришвидшити дозрівання

Без активаторів органіка розкладається дуже повільно — особливо в холодну пору. Правильне поєднання компонентів створює тепло всередині купи й активізує мікроорганізми, які перетворюють відходи на родючий перегній.

Три компоненти для швидкого компосту

  • Зола. Створює лужне середовище, активізує бактерії, збагачує суміш калієм і фосфором, нейтралізує запахи. Посипайте кожен шар компосту тонкою жменею.
  • Перегній або стара земля. Додає колонії мікроорганізмів, які діють як закваска. Візьміть трохи торішнього компосту чи землі з-під дерев.
  • Азотна добавка. Курячий послід, зелена трава чи подрібнені бур’яни — джерело азоту, який "розігріває" купу та прискорює розкладання.

Як зберегти тепло в компості взимку

Щоб процес не зупинився, компост треба утеплити. Накрийте купу шаром листя, соломи або тирси — це збереже тепло й вологу. Зверху можна покласти плівку чи лутрасил, щоб не вимивались поживні речовини. Під час відлиги перемішайте компост, щоб дати кисень мікроорганізмам.

Корисна порада

Подрібнюйте гілки, періодично перемішуйте компост і накривайте його мішковиною чи лутрасилом. Це збереже тепло та вологу. Навесні отримаєте пухкий, темний і живий компост — без покупних стимуляторів.

Ми вже писали про те, які рослини не варто садити під абрикосою, щоб не втратити врожай.

Раніше повідомлялося про те, як правильно підготувати сад і город до нового сезону.

Також ми пояснювали те, коли і як правильно проводити вапнування, щоб отримати максимальний ефект.

зима поради ефективні способи компост деревна зола
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації