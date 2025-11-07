Як прискорити дозрівання компосту взимку - три ефективні компоненти для швидкого перегною

Людина доглядає компост у саду. Фото: Freepik

Компост — найцінніше добриво для городу, але чекати рік, поки він визріє, не обов’язково. Якщо восени додати в купу три прості компоненти, процес розкладання значно прискориться — і вже навесні отримаєте готовий перегній.

Новини.LIVE розповідає, що потрібно додати в компост, щоб за зиму перегнили навіть товсті гілки, бадилля та кістки.

Реклама

Читайте також:

Чому важливо пришвидшити дозрівання

Без активаторів органіка розкладається дуже повільно — особливо в холодну пору. Правильне поєднання компонентів створює тепло всередині купи й активізує мікроорганізми, які перетворюють відходи на родючий перегній.

Три компоненти для швидкого компосту

Зола. Створює лужне середовище, активізує бактерії, збагачує суміш калієм і фосфором, нейтралізує запахи. Посипайте кожен шар компосту тонкою жменею.

Перегній або стара земля. Додає колонії мікроорганізмів, які діють як закваска. Візьміть трохи торішнього компосту чи землі з-під дерев.

Азотна добавка. Курячий послід, зелена трава чи подрібнені бур’яни — джерело азоту, який "розігріває" купу та прискорює розкладання.

Як зберегти тепло в компості взимку

Щоб процес не зупинився, компост треба утеплити. Накрийте купу шаром листя, соломи або тирси — це збереже тепло й вологу. Зверху можна покласти плівку чи лутрасил, щоб не вимивались поживні речовини. Під час відлиги перемішайте компост, щоб дати кисень мікроорганізмам.

Корисна порада

Подрібнюйте гілки, періодично перемішуйте компост і накривайте його мішковиною чи лутрасилом. Це збереже тепло та вологу. Навесні отримаєте пухкий, темний і живий компост — без покупних стимуляторів.

Ми вже писали про те, які рослини не варто садити під абрикосою, щоб не втратити врожай.

Раніше повідомлялося про те, як правильно підготувати сад і город до нового сезону.

Також ми пояснювали те, коли і як правильно проводити вапнування, щоб отримати максимальний ефект.