Что сеять по замерзшей земле - лучшее время и правила зимнего посева

Даже зимой можно продлить сезон посадок и подготовиться к весне. Посев по замерзшей земле помогает получить ранние всходы без теплицы, сэкономить время весной и закалить семена естественным способом.

Новини.LIVE рассказывает, какие культуры стоит сеять зимой и как сделать это правильно, чтобы семена не погибли от морозов.

Когда сеять

Лучшее время для посева по мерзлой почве — февраль или начало марта, когда земля еще твердая, но не слишком промерзла. В южных областях это можно сделать раньше — в январе. Главное, чтобы участок был на солнечном месте без застоя воды.

Перед посевом грядку нужно перекопать и удобрить — примерно ведро компоста или перегноя на каждый квадратный метр земли. Семена высевают без заглубления, просто рассыпая по поверхности снега или мерзлой почвы. Во время таяния они постепенно попадут в землю и прорастут естественным образом.

Что можно сеять

Такой метод идеально подходит для мелкосемянных культур:

петуния;

львиный зев;

лобелия;

табак душистый;

бегония.

Также подходит для гранулированных семян, однако в этом случае надо следить, чтобы почва не пересыхала.

Советы для успеха

Сейте немного больше семян — часть может не взойти.

Избегайте мест, где весной собирается талая вода.

Для лучшего результата выберите солнечный участок с легкой почвой.

Посев по замерзшей земле — простой, но эффективный способ получить ранние всходы цветов и рассады без теплиц и лишних хлопот.

