Як захистити квасолю від шкідників - яка рослина-компаньйон відлякує жучків і зміцнює ріст

Квасоля часто страждає від шкідників, але її можна захистити без пестицидів — достатньо посадити поруч правильну пряну рослину. Вона відлякує жучків і навіть стимулює ріст бобових.

Яка рослина захищає квасолю

Найкращим компаньйоном для квасолі є базилік. Його ароматні сполуки відлякують шкідників і підтримують здоровий розвиток бобових. Разом ці культури ростуть краще, ніж окремо. Базилік створює навколо рослин природний захисний фон, який стабільно працює весь сезон.

Як базилік допомагає квасолі

Дослідження японських фахівців показали:

базилік виділяє леткі сполуки, що стимулюють ріст квасолі;

квасоля підвищує експресію гена PR1 — природного захисту рослини;

аромат базиліка приваблює хижого кліща Phytoseiulus persimilis — ворога павутинних кліщів.

Це дозволяє значно зменшити використання хімії.

На якій відстані садити

Базилік і квасолю розміщують не далі ніж 1 метр один від одного. Так ароматичні речовини ефективно досягають бобових. Чим ближче посадки, тим сильніший захисний ефект. Правильна відстань допомагає рослинам взаємодіяти без конкуренції за простір та живлення.

Які ще рослини корисні поруч

Окрім базиліка, на грядках можна висаджувати:

м’яту;

мелісу;

чебрець;

інші запашні трави.

Вони створюють природний бар’єр для частини шкідників і покращують мікроклімат.

