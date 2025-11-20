Відео
Головна Дім та город Посади цю запашну рослину — і квасоля буде без жучків

Посади цю запашну рослину — і квасоля буде без жучків

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 07:31
Оновлено: 16:06
Як захистити квасолю від шкідників - яка рослина-компаньйон відлякує жучків і зміцнює ріст
Квасоля росте на городі.Фото: Pinterest

Квасоля часто страждає від шкідників, але її можна захистити без пестицидів — достатньо посадити поруч правильну пряну рослину. Вона відлякує жучків і навіть стимулює ріст бобових.

Новини.LIVE розповідає, яку рослину варто садити біля квасолі.

Читайте також:

Яка рослина захищає квасолю

Найкращим компаньйоном для квасолі є базилік. Його ароматні сполуки відлякують шкідників і підтримують здоровий розвиток бобових. Разом ці культури ростуть краще, ніж окремо. Базилік створює навколо рослин природний захисний фон, який стабільно працює весь сезон.

Як базилік допомагає квасолі

Дослідження японських фахівців показали:

  • базилік виділяє леткі сполуки, що стимулюють ріст квасолі;
  • квасоля підвищує експресію гена PR1 — природного захисту рослини;
  • аромат базиліка приваблює хижого кліща Phytoseiulus persimilis — ворога павутинних кліщів.

Це дозволяє значно зменшити використання хімії.

На якій відстані садити

Базилік і квасолю розміщують не далі ніж 1 метр один від одного. Так ароматичні речовини ефективно досягають бобових. Чим ближче посадки, тим сильніший захисний ефект. Правильна відстань допомагає рослинам взаємодіяти без конкуренції за простір та живлення.

Які ще рослини корисні поруч

Окрім базиліка, на грядках можна висаджувати:

  • м’яту;
  • мелісу;
  • чебрець;
  • інші запашні трави.

Вони створюють природний бар’єр для частини шкідників і покращують мікроклімат.

Ми пояснювали те, як правильно обробити інвентар, щоб він не іржавів і служив багато років.

Також розповідали про те, коли сіяти моркву під зиму у 2025 році та як уникнути помилок.

Раніше повідомлялося про те, як правильно укорінити трояндовий живець восени.

рослини поради город сад квасоля шкідники
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
