Посади это душистое растение — и фасоль будет без жучков

Дата публикации 20 ноября 2025 07:31
обновлено: 16:06
Как защитить фасоль от вредителей - какое растение-компаньон отпугивает жучков и укрепляет рост
Фасоль растет на огороде.фото: Pinterest

Фасоль часто страдает от вредителей, но ее можно защитить без пестицидов — достаточно посадить рядом правильное пряное растение. Оно отпугивает жучков и даже стимулирует рост бобовых.

Новини.LIVE рассказывает, какое растение стоит сажать возле фасоли.

Какое растение защищает фасоль

Лучшим компаньоном для фасоли является базилик. Его ароматные соединения отпугивают вредителей и поддерживают здоровое развитие бобовых. Вместе эти культуры растут лучше, чем по отдельности. Базилик создает вокруг растений естественный защитный фон, который стабильно работает весь сезон.

Как базилик помогает фасоли

Исследования японских специалистов показали:

  • базилик выделяет летучие соединения, стимулирующие рост фасоли;
  • фасоль повышает экспрессию гена PR1 — естественной защиты растения;
  • аромат базилика привлекает хищного клеща Phytoseiulus persimilis — врага паутинных клещей.

Это позволяет значительно уменьшить использование химии.

На каком расстоянии сажать

Базилик и фасоль размещают не дальше чем 1 метр друг от друга. Так ароматические вещества эффективно достигают бобовых. Чем ближе посадки, тем сильнее защитный эффект. Правильное расстояние помогает растениям взаимодействовать без конкуренции за пространство и питание.

Какие еще растения полезны рядом

Кроме базилика, на грядках можно высаживать:

  • мяту;
  • мелиссу;
  • тимьян;
  • другие душистые травы.

Они создают естественный барьер для части вредителей и улучшают микроклимат.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
