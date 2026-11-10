Пліснява у погребі із запасами на зиму. Колаж: Новини.LIVE

Восени у погребі, де ви старанно збирали врожай та консервацію на зиму, часто з'являється надмірна сирість і пліснява. Якщо нічого не робити, частина продуктів пропаде за кілька місяців. Є прості та надійні способи позбутися проблеми.

Новини.LIVE розповідає, що слід зробити, щоб у погребі не було ні цвілі, ні зайвої вологи.

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Чому в погребі з'являється сирість і пліснява

Найчастіше проблема у поганій вентиляції. Овочі під час зберігання продовжують виділяти вологу, а без руху повітря вона осідає на холодних поверхнях. Конденсат також з'являється через промерзання стін чи стелі.

Якщо ж після дощів вологою стає підлога або в кутах проступає вода, перевірте:

наявність тріщин;

гідроізоляцію;

відведення опадів біля будівлі.

Як прибрати плісняву зі стін і полиць

Спершу переберіть запаси. Підгнилі овочі винесіть, а продукти та ящики тимчасово приберіть із місця очищення.

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Далі дійте так:

Працюйте в рукавичках, захисних окулярах і респіраторі. Невеликі плями на твердих поверхнях обережно очистьте водою з мийним засобом, після чого все ретельно висушіть. Не зчищайте сухий наліт щіткою, щоб не розносити спори. Сильно уражені пористі матеріали, зокрема трухляві дерев'яні полиці, краще замінити.

Важливо: якщо пліснява охопила понад квадратний метр, краще звернутися до фахівців.

Як позбутися сирості та затхлого запаху

Насамперед перевірте вентиляційні отвори й труби. Приплив свіжого повітря має надходити ближче до підлоги, а витяжка відводити вологе повітря з-під стелі.

У прохолодну суху погоду провітрюйте приміщення. Проте під час сильних морозів контролюйте температуру, щоб овочі не підмерзли.

Якщо вода просочується крізь стіни, жоден поглинач вологи не замінить ремонту гідроізоляції. Сіль чи деревне вугілля у відкритій ємності можуть поглинути трохи вологи, проте не осушать цілий погріб.

Як захистити овочі та зимові запаси

Щоб картопля, морква та консервація збереглися до весни, дотримуйтеся кількох правил:

Тримайте овочі у провітрюваних ящиках, піднятих над підлогою. Не присувайте полиці впритул до стін. Зберігайте яблука окремо від картоплі. Вони виділяють етилен, який пришвидшує проростання бульб. Поставте термометр і гігрометр. Картоплі та багатьом коренеплодам потрібне прохолодне, досить вологе повітря, але без конденсату. Банки з консервацією тримайте в сухішому місці. Якщо кришки здулися, підтікають або втратили герметичність, вміст слід утилізувати. Регулярно перевіряйте стан запасів і прибирайте зіпсовані продукти.

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