Чоловік перевіряє вигрібну яму. Фото: shutterstock.com

У листопаді вигрібну яму слід правильно підготувати до майбутніх морозів. Якщо цього не зробити, можна стикнутися з чималими проблемами взимку. Після осінніх дощів рівень стоків нерідко підвищується, а холод ускладнює очищення та обслуговування каналізації. У результаті з'являється ризик переповнення, неприємного запаху та інших неприємностей.

Новини.LIVE розповідає, які важливі роботи провести у листопаді, щоб не довелося викликати асенізаторів посеред зими.

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Насамперед потрібно перевірити, наскільки заповнений резервуар. Якщо рівень стоків наближається до максимально допустимого, краще замовити відкачування ще до сильних морозів.

У листопаді проводити такі роботи зазвичай простіше, адже ґрунт ще не промерз, а асенізаційна машина може безперешкодно під'їхати до люка. Однак повністю спорожнювати яму без потреби не варто. Особливо якщо ґрунтові води стоять високо. Необхідність і спосіб очищення краще узгодити з фахівцями.

Ще одна важлива справа перед зимою — оглянути горловину вигрібної ями. Навіть невеликі щілини можуть пропускати холодне повітря та дощову воду.

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Що потрібно зробити:

перевірити, чи немає тріщин на кришці;

замінити пошкоджені ущільнювачі;

за потреби утеплити люк відповідним вологостійким матеріалом;

переконатися, що вентиляція працює належним чином.

Восени вигрібна яма може наповнюватися швидше не лише через побутові стоки. Якщо кришка негерметична, всередину потрапляє дощова вода. Щоб зменшити ризик переповнення, перевірте ділянку навколо резервуара. Вода не повинна стікати безпосередньо до люка. За потреби облаштуйте поверхневе водовідведення, не пошкоджуючи стінок та труб.

Не варто в період холодів використовувати біопрепарати, як засіб проти запаху та переповнення. За низьких температур активність бактерій знижується. Також не можна засипати всередину тирсу чи торф. Вони не усувають причину неприємного запаху, натомість додають зайві тверді відходи.

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