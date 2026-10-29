Мужчина проверяет выгребную яму. Фото: shutterstock.com

В ноябре выгребную яму следует правильно подготовить к предстоящим морозам. Если этого не сделать, зимой могут возникнуть серьезные проблемы. После осенних дождей уровень стоков нередко повышается, а холод затрудняет очистку и обслуживание канализации. В результате возникает риск переполнения, неприятного запаха и других неприятностей.

Новини.LIVE рассказывает, какие важные работы следует провести в ноябре, чтобы не пришлось вызывать ассенизаторов посреди зимы.

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Прежде всего нужно проверить, насколько заполнен резервуар. Если уровень стоков приближается к максимально допустимому, лучше заказать откачку еще до сильных морозов.

В ноябре проводить такие работы обычно проще, ведь почва еще не промерзла, а ассенизационная машина может беспрепятственно подъехать к люку. Однако полностью опорожнять яму без необходимости не стоит. Особенно если грунтовые воды стоят высоко. Необходимость и способ очистки лучше согласовать со специалистами.

Еще одно важное дело перед зимой — осмотреть горловину выгребной ямы. Даже небольшие щели могут пропускать холодный воздух и дождевую воду.

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Что нужно сделать:

проверить, нет ли трещин на крышке;

заменить поврежденные уплотнители;

при необходимости утеплить люк подходящим влагостойким материалом;

убедиться, что вентиляция работает должным образом.

Осенью выгребная яма может наполняться быстрее не только из-за бытовых стоков. Если крышка негерметична, внутрь попадает дождевая вода. Чтобы снизить риск переполнения, проверьте участок вокруг резервуара. Вода не должна стекать непосредственно в люк. При необходимости организуйте поверхностный водоотвод, не повреждая стенок и труб.

Не стоит в период холодов использовать биопрепараты в качестве средства против запаха и переполнения. При низких температурах активность бактерий снижается. Также нельзя засыпать внутрь опилки или торф. Они не устраняют причину неприятного запаха, а лишь добавляют лишние твердые отходы.

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