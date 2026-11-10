Плесень в погребе с запасами на зиму. Коллаж: Новини.LIVE

Осенью в погребе, где вы усердно собирали урожай и заготавливали консервы на зиму, часто появляется избыточная сырость и плесень. Если ничего не предпринимать, часть продуктов испортится через несколько месяцев. Есть простые и надежные способы избавиться от этой проблемы.

Новини.LIVE рассказывает, что нужно сделать, чтобы в погребе не было ни плесени, ни лишней влаги.

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Почему в погребе появляется сырость и плесень

Чаще всего проблема заключается в плохой вентиляции. Овощи во время хранения продолжают выделять влагу, а без движения воздуха она оседает на холодных поверхностях. Конденсат также появляется из-за промерзания стен или потолка.

Если же после дождей становится влажным пол или в углах проступает вода, проверьте:

наличие трещин;

гидроизоляцию;

отвод осадков возле здания.

Как убрать плесень со стен и полок

Сначала переберите запасы. Подгнившие овощи вынесите, а продукты и ящики временно уберите с места очистки.

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Далее действуйте следующим образом:

Работайте в перчатках, защитных очках и респираторе. Небольшие пятна на твердых поверхностях осторожно очистите водой с моющим средством, после чего все тщательно высушите. Не счищайте сухой налет щеткой, чтобы не разносить споры. Сильно пораженные пористые материалы, в частности трухлявые деревянные полки, лучше заменить.

Важно: если плесень охватила площадь более одного квадратного метра, лучше обратиться к специалистам.

Как избавиться от сырости и затхлого запаха

Прежде всего проверьте вентиляционные отверстия и трубы. Приток свежего воздуха должен происходить ближе к полу, а вытяжка — отводить влажный воздух из-под потолка.

В прохладную сухую погоду проветривайте помещение. Однако во время сильных морозов следите за температурой, чтобы овощи не подмерзли.

Если вода просачивается сквозь стены, ни один поглотитель влаги не заменит ремонта гидроизоляции. Соль или древесный уголь в открытой емкости могут поглотить немного влаги, однако не осушат весь погреб.

Как защитить овощи и зимние запасы

Чтобы картофель, морковь и консервы сохранились до весны, придерживайтесь нескольких правил:

Храните овощи в проветриваемых ящиках, поднятых над полом. Не придвигайте полки вплотную к стенам. Храните яблоки отдельно от картофеля. Они выделяют этилен, который ускоряет прорастание клубней. Установите термометр и гигрометр. Картофелю и многим корнеплодам нужен прохладный, достаточно влажный воздух, но без конденсата. Банки с консервами держите в более сухом месте. Если крышки вздулись, протекают или потеряли герметичность, содержимое следует утилизировать. Регулярно проверяйте состояние запасов и убирайте испорченные продукты.

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