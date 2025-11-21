Як підготувати теплицю до зими - очищення, дезінфекція, добрива, поради

Жінка працює в теплиці. Фото: iStockphoto

Восени теплиця потребує правильного догляду, інакше навесні ґрунт буде слабким, а рослини хворітимуть. Декілька кроків зараз забезпечать швидкий ріст і потужний старт нового сезону.

Новини.LIVE пояснює, як підготувати теплицю до зими, щоб навесні усе росло, як на дріжджах.

Приберіть рослинні рештки

Після сезону в теплиці залишається багато коріння, стебел і листя. Саме там зимують шкідники та грибки. Видаліть усе без винятку, особливо залишки біля коренів. Це зменшить ризик весняних хвороб.

Вимийте конструкцію

Промийте каркас і стінки теплою водою з господарським милом або содою. Така обробка змиває спори грибків і бактеріальну плівку. Особливу увагу приділіть стикам і нижній частині. Чисті поверхні пропускають більше світла, що важливо для весняного росту.

Проведіть дезінфекцію

Скористайтеся мідним купоросом, марганцівкою або "Фітоспорином". Обробка знищує приховані осередки грибкових інфекцій. Після дезінфекції теплицю бажано провітрити. Так ви запобіжите накопиченню конденсату, який провокує повторне зараження.

Перекопайте ґрунт

Ґрунт перекопують на штик лопати. Узимку мороз знищить значну частину личинок і спор, а структура землі покращиться. Це забезпечить кращий доступ повітря до коріння навесні. Пухкий ґрунт швидше прогрівається, і розсада стартує активніше.

Внесіть добрива

Додайте компост, перегній, суперфосфат або золу. Так земля отримає запас поживних речовин на зиму. Добрива варто розподілити рівномірно, щоб навесні ґрунт був готовий до посадок. Це забезпечить швидший ріст коренів і рівномірне живлення розсади з перших тижнів.

Забезпечте вентиляцію

Якщо всередині теплиці буває вогкість або пліснява, залиште кватирку трохи відчиненою на зиму. Це запобіжить утворенню конденсату та появі грибкових плям. Невеликий повітрообмін також зменшує ризик корозії металевих елементів теплиці.

