Как подготовить теплицу к зиме - очистка, дезинфекция, удобрения, советы

Женщина работает в теплице. Фото: iStockphoto

Осенью теплица нуждается в правильном уходе, иначе весной почва будет слабой, а растения будут болеть. Несколько шагов сейчас обеспечат быстрый рост и мощный старт нового сезона.

Новини.LIVE объясняет, как подготовить теплицу к зиме, чтобы весной все росло, как на дрожжах.

Реклама

Читайте также:

Уберите растительные остатки

После сезона в теплице остается много корней, стеблей и листьев. Именно там зимуют вредители и грибки. Удалите все без исключения, особенно остатки у корней. Это уменьшит риск весенних болезней.

Вымойте конструкцию

Промойте каркас и стенки теплой водой с хозяйственным мылом или содой. Такая обработка смывает споры грибков и бактериальную пленку. Особое внимание уделите стыкам и нижней части. Чистые поверхности пропускают больше света, что важно для весеннего роста.

Проведите дезинфекцию

Воспользуйтесь медным купоросом, марганцовкой или "Фитоспорином". Обработка уничтожает скрытые очаги грибковых инфекций. После дезинфекции теплицу желательно проветрить. Так вы предотвратите накопление конденсата, который провоцирует повторное заражение.

Перекопайте почву

Почву перекапывают на штык лопаты. Зимой мороз уничтожит значительную часть личинок и спор, а структура земли улучшится. Это обеспечит лучший доступ воздуха к корням весной. Рыхлая почва быстрее прогревается, и рассада стартует активнее.

Внесите удобрения

Добавьте компост, перегной, суперфосфат или золу. Так земля получит запас питательных веществ на зиму. Удобрения стоит распределить равномерно, чтобы весной почва была готова к посадкам. Это обеспечит более быстрый рост корней и равномерное питание рассады с первых недель.

Обеспечьте вентиляцию

Если внутри теплицы бывает сырость или плесень, оставьте форточку немного приоткрытой на зиму. Это предотвратит образование конденсата и появление грибковых пятен. Небольшой воздухообмен также уменьшает риск коррозии металлических элементов теплицы.

Мы уже писали о том, как посадить кабачки осенью так, чтобы весной получить дружные всходы.

Ранее сообщалось о том, что делать хозяевам, которые не успели обработать сад осенью.

Также мы объясняли то, какую падалицу можно отправлять в компост, а какую обязательно надо утилизировать.