Україна
Петрушка, кріп і цибуля на зиму — як зберегти без втрати смаку

Петрушка, кріп і цибуля на зиму — як зберегти без втрати смаку

Дата публікації: 25 листопада 2025 11:10
Оновлено: 10:12
Як зберегти петрушку, кріп і цибулю на зиму - простий спосіб без морозилки
Цибуля, кріп, петрушка та салат на столі. Фото: Pexels

Щоб зелень не втрачала колір, аромат і користь, її можна зберегти без заморожування чи сушіння. Є простий спосіб, який дозволяє мати свіжий кріп, петрушку та цибулю навіть узимку. Зелень залишається ароматною та яскравою.

Новини.LIVE розповідає, як правильно засолити зелень, щоб вона залишалася ароматною і придатною до страв навіть через кілька місяців.

Читайте також:

Ефективний спосіб зберегти зелень

  1. Промийте та висушіть кріп, петрушку або зелену цибулю.
  2. Наріжте зелень дрібно або кільцями.
  3. У чисту півлітрову банку насипте шар солі, потім шар зелені.
  4. Повторюйте, поки посудина не буде заповнена, зверху обов’язково має бути шар солі.

Оптимальна пропорція — 250 г солі на 1 кг зелені. Краще використовувати кам’яну або морську сіль без добавок.

Корисні поради

  • Можна змішати кріп, петрушку та цибулю — отримаєте ароматне асорті для супів і салатів.
  • Використовуйте герметичну кришку, щоб запобігти доступу повітря.
  • Зберігайте банку в холодильнику або погребі — зелень залишиться свіжою до весни.
  • Якщо зелень здається надто солоною, просто промийте її водою перед вживанням.

Типові помилки під час засолювання зелені

  1. Зайво багато солі. Надлишок робить зелень гіркою й надто солоною.
  2. Бруд або волога в банці. Через це швидко з’являється пліснява.
  3. Зберігання при кімнатній температурі. Засолену зелень потрібно тримати лише в холодильнику чи підвалі.
  4. Велике нарізання. Довгі шматки гірше просолюються і псуються швидше.

Такий спосіб дозволяє зберегти зелень ароматною, насиченою та готовою до використання навіть у найхолодніші зимові місяці.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
