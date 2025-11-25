Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Петрушка, укроп и лук на зиму — как сохранить без потери вкуса

Петрушка, укроп и лук на зиму — как сохранить без потери вкуса

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 11:10
обновлено: 10:12
Как сохранить петрушку, укроп и лук на зиму - простой способ без морозилки
Лук, укроп, петрушка и салат на столе. Фото: Pexels

Чтобы зелень не теряла цвет, аромат и пользу, ее можно сохранить без замораживания или сушки. Есть простой способ, который позволяет иметь свежий укроп, петрушку и лук даже зимой. Зелень остается ароматной и яркой.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно засолить зелень, чтобы она оставалась ароматной и пригодной к блюдам даже через несколько месяцев.

Реклама
Читайте также:

Эффективный способ сохранить зелень

  1. Промойте и высушите укроп, петрушку или зеленый лук.
  2. Нарежьте зелень мелко или кольцами.
  3. В чистую пол-литровую банку насыпьте слой соли, затем слой зелени.
  4. Повторяйте, пока сосуд не будет заполнен, сверху обязательно должен быть слой соли.

Оптимальная пропорция — 250 г соли на 1 кг зелени. Лучше использовать каменную или морскую соль без добавок.

Полезные советы

  • Можно смешать укроп, петрушку и лук — получите ароматное ассорти для супов и салатов.
  • Используйте герметичную крышку, чтобы предотвратить доступ воздуха.
  • Храните банку в холодильнике или погребе — зелень останется свежей до весны.
  • Если зелень кажется слишком соленой, просто промойте ее водой перед употреблением.

Типичные ошибки при засолке зелени

  1. Слишком много соли. Избыток делает зелень горькой и слишком соленой.
  2. Грязь или влага в банке. Из-за этого быстро появляется плесень.
  3. Хранение при комнатной температуре. Засоленную зелень нужно держать только в холодильнике или подвале.
  4. Крупная нарезка. Длинные куски хуже просаливаются и портятся быстрее.

Такой способ позволяет сохранить зелень ароматной, насыщенной и готовой к использованию даже в самые холодные зимние месяцы.

Мы уже писали о том, какие дрова лучше всего подходят для печи, буржуйки или камина.

Ранее объясняли то, как подготовить малину к зиме и чем подкормить кусты для богатого урожая в 2026 году.

Подробнее рассказывали о том, как ухаживать за алоэ, чтобы оно быстро разрасталось и оставалось крепким круглый год.

зима советы укроп лук эффективные способы петрушка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации