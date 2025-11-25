Как сохранить петрушку, укроп и лук на зиму - простой способ без морозилки

Петрушка, укроп и лук на зиму — как сохранить без потери вкуса
Чтобы зелень не теряла цвет, аромат и пользу, ее можно сохранить без замораживания или сушки. Есть простой способ, который позволяет иметь свежий укроп, петрушку и лук даже зимой. Зелень остается ароматной и яркой.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно засолить зелень, чтобы она оставалась ароматной и пригодной к блюдам даже через несколько месяцев.
Эффективный способ сохранить зелень
- Промойте и высушите укроп, петрушку или зеленый лук.
- Нарежьте зелень мелко или кольцами.
- В чистую пол-литровую банку насыпьте слой соли, затем слой зелени.
- Повторяйте, пока сосуд не будет заполнен, сверху обязательно должен быть слой соли.
Оптимальная пропорция — 250 г соли на 1 кг зелени. Лучше использовать каменную или морскую соль без добавок.
Полезные советы
- Можно смешать укроп, петрушку и лук — получите ароматное ассорти для супов и салатов.
- Используйте герметичную крышку, чтобы предотвратить доступ воздуха.
- Храните банку в холодильнике или погребе — зелень останется свежей до весны.
- Если зелень кажется слишком соленой, просто промойте ее водой перед употреблением.
Типичные ошибки при засолке зелени
- Слишком много соли. Избыток делает зелень горькой и слишком соленой.
- Грязь или влага в банке. Из-за этого быстро появляется плесень.
- Хранение при комнатной температуре. Засоленную зелень нужно держать только в холодильнике или подвале.
- Крупная нарезка. Длинные куски хуже просаливаются и портятся быстрее.
Такой способ позволяет сохранить зелень ароматной, насыщенной и готовой к использованию даже в самые холодные зимние месяцы.
Мы уже писали о том, какие дрова лучше всего подходят для печи, буржуйки или камина.
Ранее объясняли то, как подготовить малину к зиме и чем подкормить кусты для богатого урожая в 2026 году.
Подробнее рассказывали о том, как ухаживать за алоэ, чтобы оно быстро разрасталось и оставалось крепким круглый год.
Читайте Новини.LIVE!