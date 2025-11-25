Как сохранить петрушку, укроп и лук на зиму - простой способ без морозилки

Лук, укроп, петрушка и салат на столе. Фото: Pexels

Чтобы зелень не теряла цвет, аромат и пользу, ее можно сохранить без замораживания или сушки. Есть простой способ, который позволяет иметь свежий укроп, петрушку и лук даже зимой. Зелень остается ароматной и яркой.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно засолить зелень, чтобы она оставалась ароматной и пригодной к блюдам даже через несколько месяцев.

Эффективный способ сохранить зелень

Промойте и высушите укроп, петрушку или зеленый лук. Нарежьте зелень мелко или кольцами. В чистую пол-литровую банку насыпьте слой соли, затем слой зелени. Повторяйте, пока сосуд не будет заполнен, сверху обязательно должен быть слой соли.

Оптимальная пропорция — 250 г соли на 1 кг зелени. Лучше использовать каменную или морскую соль без добавок.

Полезные советы

Можно смешать укроп, петрушку и лук — получите ароматное ассорти для супов и салатов.

Используйте герметичную крышку, чтобы предотвратить доступ воздуха.

Храните банку в холодильнике или погребе — зелень останется свежей до весны.

Если зелень кажется слишком соленой, просто промойте ее водой перед употреблением.

Типичные ошибки при засолке зелени

Слишком много соли. Избыток делает зелень горькой и слишком соленой. Грязь или влага в банке. Из-за этого быстро появляется плесень. Хранение при комнатной температуре. Засоленную зелень нужно держать только в холодильнике или подвале. Крупная нарезка. Длинные куски хуже просаливаются и портятся быстрее.

Такой способ позволяет сохранить зелень ароматной, насыщенной и готовой к использованию даже в самые холодные зимние месяцы.

