Найкращий сорт картоплі для України - характеристики, урожайність і чому варто садити

Сорт картоплі Королева Анна стрімко став фаворитом аграріїв та городників завдяки стабільній врожайності й стійкості до хвороб. Він легко росте в різних регіонах і дає великі смачні бульби без зайвих клопотів.

Новини.LIVE розповідає, який сорт картоплі у 2026 році аграрії визнали найстабільнішим та найурожайнішим.

Чому Королева Анна вийшла в лідери

Сорт відзначають за стабільні врожаї навіть у складних умовах. Картопля швидко формує великі бульби, добре росте в різних кліматичних зонах та не потребує складного догляду. До того ж вона зберігає високу якість бульб незалежно від погоди протягом усього сезону.

Основні переваги сорту

Великі овальні бульби без дрібноти.

Тонка шкірка та жовта м’якоть, що не темніє.

Вершковий смак, універсальність у кулінарії.

Легко чиститься завдяки гладкій поверхні.

Стійкість і зберігання

Сорт успішно протистоїть фітофторозу та більшості грибкових хвороб, тому обробки потрібні рідше. За правильних умов бульби зберігаються до 10 місяців без проростання й гниття. Навіть після тривалого зберігання картопля зберігає свою щільність і не втрачає смаку.

Де висаджувати та кому підходить

Королева Анна підходить для вирощування в будь-якому регіоні України — від півдня до півночі. Дає стабільний урожай на різних ґрунтах і підходить для пюре, дерунів, запікання й смаження. Сорт однаково добре показує себе як на великих площах, так і на невеликих городах.

