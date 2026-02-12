Лучший сорт картофеля для Украины - характеристики, урожайность и почему стоит сажать

Новый лидер среди картофеля — почему все выбирают Королеву Анну
Сорт картофеля Королева Анна стремительно стал фаворитом аграриев и огородников благодаря стабильной урожайности и устойчивости к болезням. Он легко растет в разных регионах и дает большие вкусные клубни без лишних хлопот.
Новини.LIVE рассказывает, какой сорт картофеля в 2026 году аграрии признали самым стабильным и урожайным.
Почему Королева Анна вышла в лидеры
Сорт отмечают за стабильные урожаи даже в сложных условиях. Картофель быстро формирует крупные клубни, хорошо растет в различных климатических зонах и не требует сложного ухода. К тому же он сохраняет высокое качество клубней независимо от погоды в течение всего сезона.
Основные преимущества сорта
- Крупные овальные клубни без мелкоты.
- Тонкая кожура и желтая мякоть, которая не темнеет.
- Сливочный вкус, универсальность в кулинарии.
- Легко чистится благодаря гладкой поверхности.
Устойчивость и хранение
Сорт успешно противостоит фитофторозу и большинству грибковых болезней, поэтому обработки нужны реже. При правильных условиях клубни хранятся до 10 месяцев без прорастания и гниения. Даже после длительного хранения картофель сохраняет свою плотность и не теряет вкуса.
Где высаживать и кому подходит
Королева Анна подходит для выращивания в любом регионе Украины — от юга до севера. Дает стабильный урожай на разных почвах и подходит для пюре, драников, запекания и жарки. Сорт одинаково хорошо показывает себя как на больших площадях, так и на небольших огородах.
