Україна
Новый лидер среди картофеля — почему все выбирают Королеву Анну

Новый лидер среди картофеля — почему все выбирают Королеву Анну

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 07:02
Лучший сорт картофеля для Украины - характеристики, урожайность и почему стоит сажать
Картофель на огороде. Фото: Redro

Сорт картофеля Королева Анна стремительно стал фаворитом аграриев и огородников благодаря стабильной урожайности и устойчивости к болезням. Он легко растет в разных регионах и дает большие вкусные клубни без лишних хлопот.

Новини.LIVE рассказывает, какой сорт картофеля в 2026 году аграрии признали самым стабильным и урожайным.

Читайте также:

Почему Королева Анна вышла в лидеры

Сорт отмечают за стабильные урожаи даже в сложных условиях. Картофель быстро формирует крупные клубни, хорошо растет в различных климатических зонах и не требует сложного ухода. К тому же он сохраняет высокое качество клубней независимо от погоды в течение всего сезона.

Основные преимущества сорта

  • Крупные овальные клубни без мелкоты.
  • Тонкая кожура и желтая мякоть, которая не темнеет.
  • Сливочный вкус, универсальность в кулинарии.
  • Легко чистится благодаря гладкой поверхности.

Устойчивость и хранение

Сорт успешно противостоит фитофторозу и большинству грибковых болезней, поэтому обработки нужны реже. При правильных условиях клубни хранятся до 10 месяцев без прорастания и гниения. Даже после длительного хранения картофель сохраняет свою плотность и не теряет вкуса.

Где высаживать и кому подходит

Королева Анна подходит для выращивания в любом регионе Украины — от юга до севера. Дает стабильный урожай на разных почвах и подходит для пюре, драников, запекания и жарки. Сорт одинаково хорошо показывает себя как на больших площадях, так и на небольших огородах.

Мы уже писали о том, как защитить рассаду от мороза в теплице с помощью двух обогревательных лент.

Ранее сообщалось о том, какие сорта яблонь лучше всего переживают морозные зимы и дают обильный урожай без риска вымерзания.

Также мы объясняли то, как вырастить ровную и сладкую морковь и какие приемы почвенной подготовки дают наилучший результат.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
