Прищипування смородини у липні 2026: коли проводити і які пагони вкоротити

Обрізка кущів смородини влітку. Колаж: Новини.LIVE

В середині літа на садівників чекає не тільки збір врожаю. У липні настає один із найважливіших періодів для догляду за чорною смородиною, коли можна закласти основу для щедрого плодоношення наступного сезону. Для цього необхідно прищепити молоді пагони ягідного куща, і зробити це вчасно та правильно.

Новини.LIVE з посиланням на RHS розповідає, коли та як прищипувати смородину в липні 2026.

Коли проводити літнє прищипування чорної смородини

У липні найкращий час для прищипування чорної смородини настає тоді, коли молоді пагони поточного року, що виросли на дво- або трирічних гілках, досягли приблизно 10 см завдовжки та стали достатньо міцними. У цей період верхівка пагона вже сформована, але рослина ще може швидко відреагувати на процедуру утворенням нових бічних пагонів. Не варто поспішати з процедурою, поки верхівки ще дуже м'які й ніжні.

Які пагони потрібно прищипувати

У липні прищипують не всі пагони смородини, а лише молоді прирости поточного року, які з'явилися на сильних дво- або трирічних гілках чорної смородини. Такі пагони мають найбільший потенціал для формування майбутніх плодових гілочок.

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старі багаторічні гілки;

пагони, які вже добре сформувалися;

молоді кущі чорної смородини, висаджені цього року, оскільки їм потрібно спрямувати сили на укорінення.

Чи для всіх видів смородини підходить таке прищипування

Ця схема підходить саме для чорної смородини. Червона та біла смородина плодоносять інакше: у них квіткові бруньки часто формуються на верхівках пагонів, тому літнє прищипування може зменшити майбутній урожай.

Як правильно виконати прищипування

Для процедури використовуйте продезінфікований і гострий секатор, щоб не перенести на рослину збудники хвороб. Проводити процедуру потрібно в сухий сонячний день. Тоді місце зрізу швидше підсихає, а ризик розвитку грибкових захворювань зменшується.

У молодого пагона видаляють верхню частину зеленого приросту — приблизно 5-10 см або близько половини м'якої верхівки. Після видалення верхівки рослина починає активніше розвивати бічні бруньки. Приблизно через два тижні вони можуть прокинутися, і з них утворяться нові пагони, які в майбутньому дадуть урожай.

Чи потрібно одночасно проводити обрізку куща

Липневе прищипування молодих пагонів не замінює обрізку смородини. Це дві різні процедури. Якщо кущ здоровий і добре сформований, достатньо лише прищипнути молодий приріст. Але якщо рослина давно не доглядалася, можна додатково провести санітарну або легку омолоджувальну обрізку.

У такому разі біля самої основи видаляють:

сухі та пошкоджені гілки;

старі пагони, які майже не дають ягід;

гілки, що ростуть усередину куща та загущують його.

Чим підживити смородину після процедури

Після літнього прищипування кущ варто підгодувати, щоб він швидше відновився та підготувався до майбутнього плодоношення. У другій половині літа використовуйте фосфорно-калійні добрива.

Корисною натуральною добавкою може стати деревна зола. Її вносять у сухому вигляді навколо куща або використовують для приготування настою. Перед та після підживлення смородину бажано добре полити. Також варто замульчувати ґрунт компостом, перегноєм або скошеною травою. Це допоможе зберегти вологу та підтримати здоров'я кореневої системи.

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