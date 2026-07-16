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Главная Дом и огород Не пропустите июльскую процедуру для смородины: когда и какие побеги прищипывать

Не пропустите июльскую процедуру для смородины: когда и какие побеги прищипывать

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 22:33
Обрезка смородины в июле 2026: когда проводить и какие побеги укорачивать
Обрезка кустов смородины летом. Коллаж: Новини.LIVE

В середине лета садоводов ждет не только сбор урожая. В июле наступает один из важнейших периодов ухода за черной смородиной, когда можно заложить основу для щедрого плодоношения в следующем сезоне. Для этого необходимо прищипнуть молодые побеги ягодного куста, и сделать это вовремя и правильно.

Новини.LIVE со ссылкой на RHS рассказывают, когда и как прищипывать смородину в июле 2026 года.

Когда проводить летнее прищипывание черной смородины

В июле лучшее время для прищипывания черной смородины наступает тогда, когда молодые побеги текущего года, выросшие на двух- или трехлетних ветвях, достигли примерно 10 см в длину и стали достаточно крепкими. В этот период верхушка побега уже сформирована, но растение еще может быстро отреагировать на процедуру образованием новых боковых побегов. Не стоит спешить с процедурой, пока верхушки еще очень мягкие и нежные.

Какие побеги нужно прищипывать

В июле прищипывают не все побеги смородины, а только молодые приросты текущего года, появившиеся на сильных двух- или трехлетних ветвях черной смородины. Такие побеги обладают наибольшим потенциалом для формирования будущих плодовых веточек.

Не стоит трогать:

Читайте также:
  • старые многолетние ветви;
  • побеги, которые уже хорошо сформировались;
  • молодые кусты черной смородины, высаженные в этом году, поскольку им нужно направить силы на укоренение.

Подходит ли такая обрезка для всех видов смородины

Эта схема подходит именно для черной смородины. Красная и белая смородина плодоносят иначе: у них цветочные почки часто формируются на верхушках побегов, поэтому летнее прищипывание может уменьшить будущий урожай.

Как правильно провести прищипку

Для процедуры используйте продезинфицированный и острый секатор, чтобы не перенести на растение возбудителей болезней. Проводить процедуру нужно в сухой солнечный день. Тогда место среза быстрее подсыхает, а риск развития грибковых заболеваний уменьшается.

У молодого побега удаляют верхнюю часть зеленого прироста — примерно 5-10 см или около половины мягкой верхушки. После удаления верхушки растение начинает активнее развивать боковые почки. Примерно через две недели они могут пробудиться, и из них образуются новые побеги, которые в будущем дадут урожай.

Нужно ли одновременно проводить обрезку куста

Июльская прищипка молодых побегов не заменяет обрезку смородины. Это две разные процедуры. Если куст здоров и хорошо сформирован, достаточно лишь прищипнуть молодой прирост. Но если за растением давно не ухаживали, можно дополнительно провести санитарную или легкую омолаживающую обрезку.

В таком случае у самого основания удаляют:

  • сухие и поврежденные ветки;
  • старые побеги, которые почти не дают ягод;
  • ветки, растущие внутрь куста и загущающие его.

Чем подкормить смородину после процедуры

После летней обрезки куст следует подкормить, чтобы он быстрее восстановился и подготовился к будущему плодоношению. Во второй половине лета используйте фосфорно-калийные удобрения.

Полезной натуральной добавкой может стать древесная зола. Ее вносят в сухом виде вокруг куста или используют для приготовления настоя. Перед и после подкормки смородину желательно хорошо полить. Также стоит замульчировать почву компостом, перегноем или скошенной травой. Это поможет сохранить влагу и поддержать здоровье корневой системы.

Делимся другими полезными советами садоводов

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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