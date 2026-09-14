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Головна Дім та город Навіщо класти кухонну губку у відсік пралки: корисний трюк

Навіщо класти кухонну губку у відсік пралки: корисний трюк

Ua ru
14 вересня 2026 15:54
Навіщо класти губку для миття посуду у відсік пральної машини: проста хитрість
Жінка кладе кухонні губки у пральну машину. Скриншот з відео на Youtube

Кухонна губка може знадобитися не лише для миття посуду. Досвідчені господині кладуть її у відсік пральної машини, і причина зовсім не пов'язана з пранням речей. Такий простий трюк допомагає впоратися із забрудненнями у місцях, куди складно дістатися ганчіркою чи щіткою.

Навіщо класти губку для миття посуду у відсік пральної машини та як правильно скористатися цим способом, розповіли фахівці на порталі WP Kobieta, передає Новини.LIVE.

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Навіщо класти губку у відсік пральної машини

Лоток для прального порошку та кондиціонера постійно контактує з водою і мийними засобами. Частина змивається під час прання, однак невеликі залишки осідають на стінках. У поєднанні з вологою поступово утворюється слиз, липкий або затверділий наліт. Особливо складно очистити кути, вузькі перегородки та заглиблення всередині лотка. Саме тут стане у пригоді звичайна губка для миття посуду. Її кладуть безпосередньо у відсіки.

Як почистити лоток пральної машини губкою

  1. Візьміть чисті кухонні губки та покладіть їх у забруднені відсіки для порошку й кондиціонера.
  2. Змочіть губки столовим оцтом так, щоб вони добре просочилися.
  3. Залиште їх приблизно на 10-15 хвилин. За цей час оцет допоможе розм'якшити залишки пральних засобів і наліт, а губка утримуватиме рідину безпосередньо на поверхні.
  4. Після цього приберіть губки та ретельно промийте лоток чистою водою.
  5. Якщо у куточках залишився бруд, пройдіться по них старою зубною щіткою або м'якою губкою.

Як очистити сильно забруднений відсік

Якщо лоток давно не мили і на ньому вже утворився твердий шар порошку, його краще вийняти з пральної машини. Робіть це акуратно та відповідно до інструкції.

Знімний лоток можна замочити у теплій воді з невеликою кількістю засобу для миття посуду. Сильні забруднення варто залишити розмокати довше, а потім очистити щіткою та добре промити.

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Пральна машина корисні поради кухонні губки
Максим Лозовий - Редактор
Автор:
Максим Лозовий

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