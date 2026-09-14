Навіщо класти губку для миття посуду у відсік пральної машини: проста хитрість

Жінка кладе кухонні губки у пральну машину. Скриншот з відео на Youtube

Кухонна губка може знадобитися не лише для миття посуду. Досвідчені господині кладуть її у відсік пральної машини, і причина зовсім не пов'язана з пранням речей. Такий простий трюк допомагає впоратися із забрудненнями у місцях, куди складно дістатися ганчіркою чи щіткою.

Навіщо класти губку для миття посуду у відсік пральної машини та як правильно скористатися цим способом, розповіли фахівці на порталі WP Kobieta, передає Новини.LIVE.

Реклама

Навіщо класти губку у відсік пральної машини

Лоток для прального порошку та кондиціонера постійно контактує з водою і мийними засобами. Частина змивається під час прання, однак невеликі залишки осідають на стінках. У поєднанні з вологою поступово утворюється слиз, липкий або затверділий наліт. Особливо складно очистити кути, вузькі перегородки та заглиблення всередині лотка. Саме тут стане у пригоді звичайна губка для миття посуду. Її кладуть безпосередньо у відсіки.

Як почистити лоток пральної машини губкою

Візьміть чисті кухонні губки та покладіть їх у забруднені відсіки для порошку й кондиціонера. Змочіть губки столовим оцтом так, щоб вони добре просочилися. Залиште їх приблизно на 10-15 хвилин. За цей час оцет допоможе розм'якшити залишки пральних засобів і наліт, а губка утримуватиме рідину безпосередньо на поверхні. Після цього приберіть губки та ретельно промийте лоток чистою водою. Якщо у куточках залишився бруд, пройдіться по них старою зубною щіткою або м'якою губкою.

Як очистити сильно забруднений відсік

Якщо лоток давно не мили і на ньому вже утворився твердий шар порошку, його краще вийняти з пральної машини. Робіть це акуратно та відповідно до інструкції.

Знімний лоток можна замочити у теплій воді з невеликою кількістю засобу для миття посуду. Сильні забруднення варто залишити розмокати довше, а потім очистити щіткою та добре промити.

Читайте також:

Ділимося іншими корисними порадами для дому

Скільки разів на день можна запускати пральну машину.

Чому рушники неприємно пахнуть після прання та як усунути цю проблему.

Як видалити жовті плями з білого одягу.