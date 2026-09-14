Зачем класть губку для мытья посуды в отсек стиральной машины: простая хитрость

Женщина кладет кухонные губки в стиральную машину. Скриншот из видео на YouTube

Кухонная губка может пригодиться не только для мытья посуды. Опытные хозяйки кладут ее в отсек стиральной машины, и причина этого вовсе не связана со стиркой вещей. Такой простой трюк помогает справиться с загрязнениями в местах, куда сложно добраться тряпкой или щеткой.

Зачем класть губку для мытья посуды в отсек стиральной машины и как правильно воспользоваться этим способом, рассказали специалисты на портале WP Kobieta, передает Новини.LIVE.

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Зачем класть губку в отсек стиральной машины

Лоток для стирального порошка и кондиционера постоянно контактирует с водой и моющими средствами. Часть смывается во время стирки, однако небольшие остатки оседают на стенках. В сочетании с влагой постепенно образуется слизь, липкий или затвердевший налет. Особенно сложно очистить углы, узкие перегородки и углубления внутри лотка. Именно здесь пригодится обычная губка для мытья посуды. Ее кладут непосредственно в отсеки.

Как почистить лоток стиральной машины губкой

Возьмите чистые кухонные губки и положите их в загрязненные отсеки для порошка и кондиционера. Смочите губки столовым уксусом так, чтобы они хорошо пропитались. Оставьте их примерно на 10-15 минут. За это время уксус поможет размягчить остатки моющих средств и налет, а губка будет удерживать жидкость непосредственно на поверхности. После этого удалите губки и тщательно промойте лоток чистой водой. Если в углах осталась грязь, пройдитесь по ним старой зубной щеткой или мягкой губкой.

Как очистить сильно загрязненный отсек

Если лоток давно не мыли и на нем уже образовался твёрдый слой порошка, его лучше вынуть из стиральной машины. Делайте это аккуратно и в соответствии с инструкцией.

Съемный лоток можно замочить в теплой воде с небольшим количеством средства для мытья посуды. Сильные загрязнения стоит оставить размачиваться подольше, а затем очистить щеткой и хорошо промыть.

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