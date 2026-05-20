Найвище дерево в Україні: як називається, де росте і яка його висота

В Україні росте дерево, яке вражає навіть досвідчених ботаніків. Його висота більша за 20-поверховий будинок.

Новини.LIVE з посиланням на Nfront розповідає, де росте найвище дерево України, чому воно особливе та як побачити цього зеленого велетня на власні очі.

Яке дерево є найвищим в Україні

Абсолютний рекордсмен України — дугласія зелена, або псевдотсуга Мензіса, яку назвали Імператором Карпат. Її висота сягає 66 метрів, що робить дерево не лише найвищим в Україні, а й одним із рекордсменів Східної Європи.

Цей вид походить із Північної Америки, але понад століття тому його завезли до Карпат. Місцевий клімат виявився для дугласії ідеальним: м'які зими, багато опадів і родючі ґрунти дали змогу дереву вирости до справді фантастичних розмірів.

Як виміряли висоту дерева

Висоту Імператора Карпат визначили за допомогою сучасного дрона з лазерним скануванням. Саме ця технологія дозволила точно підтвердити рекорд — 66 метрів.

Де росте Імператор Карпат

Найвище дерево України знаходиться в урочищі Розтоки поблизу села Тур'я Ремета в Ужгородському районі Закарпатської області. Саме тут у 1906 році заклали експериментальні насадження дугласії. І цей експеримент перевершив усі очікування.

Чому це дерево важливе для карпатських лісів

Імператор Карпат — не просто рекордсмен. Це важливий елемент місцевої екосистеми. Дугласія зміцнює ґрунти та захищає схили від ерозії. Її хвоя швидко перегниває й збагачує землю поживними речовинами. Під кроною формується середовище для грибів, мохів і рідкісних комах, а самі дерева роблять ліс стійкішим до сильних вітрів і посух.

Які є ще дерева-рекордсмени в Україні

Закарпаття славиться й іншими ботанічними велетнями:

Секвоядендрон Мамонтове дерево — висота 54 м, росте у Рахівському районі;

Модрина європейська (історичний рекорд) — висота 54 м, Рахів, але була зрубана, коли їй виповнилося 140 років;

Дуб Чемпіон — висота 30 м, росте у селі Стужиця, Закарпаття, його вік понад 1300 років. Вважається одним із найстаріших дерев країни.

Як відвідати найвище дерево України

Подорож варто починати з Ужгорода або Мукачева. Далі потрібно дістатися до Тур'ї Ремети, а звідти пройти лісовою дорогою близько 5-7 км до урочища Розтоки. Найкраще їхати навесні або на початку осені, коли карпатський ліс особливо красивий. Для безпечної мандрівки варто взяти зручне взуття, воду та домовитися про супровід місцевого лісника.

