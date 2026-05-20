Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Самое высокое дерево Украины: где растет великан и какой он высоты

Самое высокое дерево Украины: где растет великан и какой он высоты

Ua ru
Дата публикации 20 мая 2026 07:42
Самое высокое дерево в Украине: как называется, где растет и какая его высота
Самое высокое дерево в Украине. Фото: Леса Украины

В Украине растет дерево, которое поражает даже опытных ботаников. Его высота больше 20-этажного дома.

Новини.LIVE со ссылкой на Nfront рассказывает, где растет самое высокое дерево Украины, почему оно особенное и как увидеть этого зеленого великана собственными глазами.

Какое дерево является самым высоким в Украине

Абсолютный рекордсмен Украины — дугласия зеленая, или псевдотсуга Мензиса, которую назвали Императором Карпат. Ее высота достигает 66 метров, что делает дерево не только самым высоким в Украине, но и одним из рекордсменов Восточной Европы.

Этот вид происходит из Северной Америки, но более века назад его завезли в Карпаты. Местный климат оказался для дугласии идеальным: мягкие зимы, много осадков и плодородные почвы позволили дереву вырасти до действительно фантастических размеров.

Как измерили высоту дерева

Высоту Императора Карпат определили с помощью современного дрона с лазерным сканированием. Именно эта технология позволила точно подтвердить рекорд — 66 метров.

Читайте также:

Где растет Император Карпат

Самое высокое дерево Украины находится в урочище Розтоки вблизи села Турья Ремета в Ужгородском районе Закарпатской области. Именно здесь в 1906 году заложили экспериментальные насаждения дугласии. И этот эксперимент превзошел все ожидания.

Почему это дерево важно для карпатских лесов

Император Карпат — не просто рекордсмен. Это важный элемент местной экосистемы. Дугласия укрепляет почвы и защищает склоны от эрозии. Ее хвоя быстро перегнивает и обогащает землю питательными веществами. Под кроной формируется среда для грибов, мхов и редких насекомых, а сами деревья делают лес устойчивым к сильным ветрам и засухам.

Какие есть еще деревья-рекордсмены в Украине

Закарпатье славится и другими ботаническими великанами:

  • Секвоядендрон Мамонтовое дерево — высота 54 м, растет в Раховском районе;
  • Лиственница европейская (исторический рекорд) — высота 54 м, Рахов, но была срублена, когда ей исполнилось 140 лет;
  • Дуб Чемпион — высота 30 м, растет в селе Стужица, Закарпатье, его возраст более 1300 лет. Считается одним из старейших деревьев страны.

Как посетить самое высокое дерево Украины

Путешествие стоит начинать с Ужгорода или Мукачево. Далее нужно добраться до Турьи Реметы, а оттуда пройти по лесной дороге около 5-7 км до урочища Ростоки. Лучше всего ехать весной или в начале осени, когда карпатский лес особенно красив. Для безопасного путешествия стоит взять удобную обувь, воду и договориться о сопровождении местного лесника.

Также делимся другими интересными статьями о растениях

Какой уникальный цветок нашли в Кривом Роге и чем он удивляет.

Какие редкие растения ранее видели в Кировоградской области.

Где в Украине растет гриб-баран, что о нем известно и чем он особенный.

Карпаты самое высокое дерево рекорд Украины
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации