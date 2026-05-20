Самое высокое дерево в Украине: как называется, где растет и какая его высота

Самое высокое дерево в Украине. Фото: Леса Украины

В Украине растет дерево, которое поражает даже опытных ботаников. Его высота больше 20-этажного дома.

Новини.LIVE со ссылкой на Nfront рассказывает, где растет самое высокое дерево Украины, почему оно особенное и как увидеть этого зеленого великана собственными глазами.

Какое дерево является самым высоким в Украине

Абсолютный рекордсмен Украины — дугласия зеленая, или псевдотсуга Мензиса, которую назвали Императором Карпат. Ее высота достигает 66 метров, что делает дерево не только самым высоким в Украине, но и одним из рекордсменов Восточной Европы.

Этот вид происходит из Северной Америки, но более века назад его завезли в Карпаты. Местный климат оказался для дугласии идеальным: мягкие зимы, много осадков и плодородные почвы позволили дереву вырасти до действительно фантастических размеров.

Как измерили высоту дерева

Высоту Императора Карпат определили с помощью современного дрона с лазерным сканированием. Именно эта технология позволила точно подтвердить рекорд — 66 метров.

Где растет Император Карпат

Самое высокое дерево Украины находится в урочище Розтоки вблизи села Турья Ремета в Ужгородском районе Закарпатской области. Именно здесь в 1906 году заложили экспериментальные насаждения дугласии. И этот эксперимент превзошел все ожидания.

Почему это дерево важно для карпатских лесов

Император Карпат — не просто рекордсмен. Это важный элемент местной экосистемы. Дугласия укрепляет почвы и защищает склоны от эрозии. Ее хвоя быстро перегнивает и обогащает землю питательными веществами. Под кроной формируется среда для грибов, мхов и редких насекомых, а сами деревья делают лес устойчивым к сильным ветрам и засухам.

Какие есть еще деревья-рекордсмены в Украине

Закарпатье славится и другими ботаническими великанами:

Секвоядендрон Мамонтовое дерево — высота 54 м, растет в Раховском районе;

Лиственница европейская (исторический рекорд) — высота 54 м, Рахов, но была срублена, когда ей исполнилось 140 лет;

Дуб Чемпион — высота 30 м, растет в селе Стужица, Закарпатье, его возраст более 1300 лет. Считается одним из старейших деревьев страны.

Как посетить самое высокое дерево Украины

Путешествие стоит начинать с Ужгорода или Мукачево. Далее нужно добраться до Турьи Реметы, а оттуда пройти по лесной дороге около 5-7 км до урочища Ростоки. Лучше всего ехать весной или в начале осени, когда карпатский лес особенно красив. Для безопасного путешествия стоит взять удобную обувь, воду и договориться о сопровождении местного лесника.

